Àü³²µµ, ¡®³²µµÇÑ¹ÙÄû¡¯ ¿©¸§ ¿©ÇàÄÚ½º Ãâ½Ã

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6~8¿ù ÇØº¯¡¤¼¶¡¤½£¡¤¹Ì½Ä ÇÑ¹ø¿¡ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â 14°³ ÄÚ½º
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Àü³²µµ°¡ º»°ÝÀûÀÎ ¿©¸§Ã¶À» ¸Â¾Æ °ü±¤Áö ¼øÈ¯¹ö½º ¡®³²µµÇÑ¹ÙÄû¡¯ ¿©¸§ ¿©ÇàÄÚ½º¸¦ »õ·Ó°Ô Ãâ½ÃÇß´Ù. ³²µµÇÑ¹ÙÄû´Â ¹ö½º¸¦ Å¸°í ÄÚ½º¸¶´Ù 3~5°³ °ü±¤¸í¼Ò¿Í ÃàÁ¦¸¦ ÇÑ ¹ø¿¡ ¿©ÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àü³²µµ ´ëÇ¥ °ü±¤»óÇ°À¸·Î, ¸Å³â ¸¹Àº °ü±¤°´ÀÇ »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
8¿ù±îÁö ¿îÇàµÇ´Â ¿©¸§ ¿©ÇàÀº Àü³²ÀÇ ¿©¸§ Á¤Ãë¸¦ ¸¸³£ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 14°³ ÄÚ½º·Î ±¸¼ºµÆ´Ù. ÁÖ¿ä ÄÚ½º·Î´Â ¼øÃµ¡¤±¤¾çÀÇ ¼±¾Ï»ç, ±¤¾ç ºÒ°í±â°Å¸®, ¿äÆ®Ã¼Çè, Àå¼º¡¤¿µ±¤ÀÇ ¹é¾ç»ç, ¿µ±¤ ±¼ºñ°Å¸®, ¹é¼öÇØ¾Èµµ·Î, Ä¥»êÅ¸¿ö, ¸ñÆ÷ÀÇ ±¹¸³ÇØ¾çÀ¯¹°Àü½Ã°ü, ºÏÇ× È¸Å¸¿î, ¸ñÆ÷ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ«, ±è´ëÁß ³ëº§ÆòÈ»ó±â³ä°ü, È¼ø¡¤´ã¾çÀÇ È¼ø Àûº®, °ü¹æÁ¦¸²¡¤±¹¼ö°Å¸®, Á×³ì¿ø, ¸ÞÅ¸¼¼ÄõÀÌ¾Æ °¡·Î¼ö±æ, ¿©¼öÀÇ Èï±¹»ç, ±³µ¿ ¼ö»ê½ÃÀå, ¿Àµ¿µµ, ¾ÆÄí¾ÆÇÃ¶ó³Ý, °íÈïÀÇ ºÐÃ»¹Ú¹°°ü, ³ìµ¿Ç× È¸Å¸¿î, ±Ý´çÆÈ°æ À¯¶÷¼± ¿©Çà µîÀÌ ÀÖ´Ù.
Æ¯º° ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î´Â ½Ã¿øÇÑ ÇØº¯°ú ¼¶, ½£°ú Á¤¿ø, ÇØ¾ç·¹Àú, ³²µµ¹Ì½Ä µî ´Ù¾çÇÑ Å×¸¶°¡ ¸¶·ÃµÅ ³²µµÀÇ ¿©¸§À» ´ÙÃ¤·Ó°Ô Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù. ³²µµÇÑ¹ÙÄû ÄÚ½ºº° ÀÌ¿ë ¿ä±ÝÀº ÃÖÀú 1¸¸2900¿øºÎÅÍ·Î, ÃÖ±Ù °íÀ¯°¡ ½Ã´ë¿¡ °¡¼ººñ ¿©ÇàÀ¸·Î °¢±¤¹ÞÀ¸¸ç ¿Ã µé¾î 5¿ù±îÁö ÀÌ¿ë°´ÀÌ 1¸¸500¸íÀ» ³Ñ¾î¼³ ¸¸Å Å« ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù.
¿À¹Ì°æ Àü³²µµ °ü±¤°úÀåÀº 1ÀÏ ¡°ÀÌ¹ø ¿©¸§ÄÚ½º´Â ½Ã¿øÇÑ ÇØº¯°ú ¼¶, ½£°ú Á¤¿ø, ÇØ¾ç·¹Àú, ³²µµ¹Ì½Ä µî ÃÖ°íÀÇ ¿©¸§ ¿©ÇàÁö·Î ±¸¼ºÇß´Ù¡±¸ç ¡°¿Ã ¿©¸§ ³²µµÇÑ¹ÙÄû¿Í ÇÔ²² Àü³² °÷°÷À» ´©ºñ¸ç Çàº¹ÇÑ Ãß¾ï ¸¸µå½Ã±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
³²µµÇÑ¹ÙÄû ÀÌ¿ë ¹®ÀÇ¿Í ¿¹¸Å´Â ´©¸®Áý°ú ÄÝ¼¾ÅÍ¿¡¼ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÇÑÆí, Àü³²µµ´Â Áö³ 3¿ù 19ÀÏºÎÅÍ 22ÀÏ±îÁö ¼¿ï ÄÚ¿¢½º(COEX) ¸¶°î¿¡¼ ¿¸° ¡®2026 ³»³ª¶ó ¿©Çà¹Ú¶÷È¸¡¯¿¡ Âü°¡ÇØ Àü³²¸¸ÀÇ Â÷º°ÈµÈ °ü±¤ ¸Å·ÂÀ» ¾Ë·È´Ù. È«º¸°ü °ü¶÷°´¿¡°Ô´Â Àü³² º½ ¿©Çà Ã¥ÀÚ, °ü±¤Áöµµ, Àü³² ¼¶ µî °ü±¤ È«º¸¹°°ú Áö¿ªÆ¯»êÇ°À» ³ª´²ÁÖ°í, 100% ´çÃ· ·ê·¿ ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇØ Å« È£ÀÀÀ» ¾ò¾ú´Ù.
¹«¾È=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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