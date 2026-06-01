[´Üµ¶] ëÅ, 2023³â ¡®°üÀúÈ¸µ¿¡¯¼ ¡°½ÃÅ°´Â °Í ¹¹µç ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¡±¡¦°è¾ö¸ðÀÇ ¾Õ´ç±æ ¡®´ÜÃÊ¡¯ µÇ³ª
Æ¯°Ë, ¡°°üÀú È¸µ¿¼ ëÅÀÌ Ãæ¼º ¿ä±¸¡± Áø¼ú È®º¸
¡°ëÅ, ¡®³» ¸Ó¸®¿¡ ÃÑ ½î¶ó¡¯ ¹ß¾ðµµ¡±
2Â÷ Á¾ÇÕÆ¯°ËÀÌ 2023³â 11¿ù 29ÀÏ À±¼®¿ Àü ´ëÅë·É°ú ±º ¼ö³úºÎÀÇ ¡®°üÀú È¸µ¿¡¯¿¡¼ À± Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±è¸í¼ö Àü ÇÕµ¿Âü¸ðº»ºÎÀÇÀå¿¡°Ô ¡°½ÃÅ°´Â °ÍÀ» ¹¹µç ÇÒ ¼ö ÀÖ´À³Ä¡±¸ç ¡®Ãæ¼º ¿ä±¸¡¯¸¦ Çß´Ù´Â ÃëÁöÀÇ Áø¼úÀ» È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù. ±è Àü ÀÇÀåÀÇ ¸¸Á·½º·´Áö ¸øÇÑ ´äº¯¿¡ °Ý³ëÇÑ À± Àü ´ëÅë·ÉÀº ¡°±×·² °Å¶ó¸é ³» ¸Ó¸®¿¡ ÃÑÀ» ½î¶ó¡±´Â °ÝÇÑ Ç¥Çö±îÁö ½á °¡¸ç ±è Àü ÀÇÀåÀ» ¾Ð¹ÚÇß´Ù°í ÇÑ´Ù. Æ¯°ËÀº ÀÌ·± Á¤È² µîÀ» Åä´ë·Î À± Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ´ç½Ã °üÀú È¸µ¿ÀÌ ÀÖ´ø ½ÃÁ¡ºÎÅÍ ºñ»ó°è¾öÀ» ±¸»óÇÏ¸ç ±º ¼ö³úºÎ¸¦ Æ÷¼·ÇÏ·Á Çß´ø °Í ¾Æ´ÑÁö ÀÇ½ÉÇÏ°í ÀÖ´Ù.
1ÀÏ ¹ýÁ¶°è¿¡ µû¸£¸é Æ¯°ËÀº Áö³´Þ 27ÀÏ ±è Àü ÀÇÀåÀ» ³»¶õÁß¿äÀÓ¹«Á¾»ç µî ÇøÀÇ ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î Á¶»çÇÏ¸ç ¡°2023³â 11¿ù 29ÀÏ °üÀú È¸µ¿¿¡¼ À± Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¡®³»°¡ ½ÃÅ°´Â ¹«¾ùÀÌµç ÇÒ ¼ö ÀÖ´À³Ä¡¯°í ¹°¾ú°í, ´äº¯¿¡ ¸¸Á·ÇÏÁö ¸øÇÏÀÚ Ã¥»óÀ» Ä¡°í °Ý³ëÇÏ¸ç ¡®ÃÑÀ» °¡Á®¿Í ³» ¸Ó¸®¿¡ ½î¶ó¡¯°í ¸»Çß´Ù¡±´Â ÃëÁöÀÇ Áø¼úÀ» È®º¸Çß´Ù. ±è Àü ÀÇÀåÀº 2023³â 11¿ù 25ÀÏ ÇÕÂüÀÇÀåÀ¸·Î ÃëÀÓÇß´Âµ¥, ±×·ÎºÎÅÍ ³ªÈê µÚ ´ëÅë·É½Ç È£ÃâÀ» ¹Þ°í °üÀú È¸µ¿¿¡ Âü¼®Çß´Ù.
±è Àü ÀÇÀåÀº ´ç½Ã À± Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¹°À½¿¡ ¡®ÇÕ¹ýÀûÀÌ°í Á¤´çÇÑ ¸í·ÉÀÌ¸é Ãæ¼ºÇÏ°Ú´Ù¡¯´Â ÃëÁöÀÇ ¿ø·ÐÀûÀÎ ´äº¯À» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. À± Àü ´ëÅë·ÉÀº ¡®´ëÅë·ÉÀÌ ÀÓ¸íÇßÀ¸¸é ¹¹µç ½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä¡¯´Â ÃëÁö·Î ±è Àü ÀÇÀåÀ» 1½Ã°£°¡·® ÁúÅ¸Çß°í, ¡®»çÅðÇÏ¶ó¡¯´Â °ÝÇÑ ¾ð»ç±îÁö ³ª¿Ô´Ù°í ÇÑ´Ù. Æ¯°ËÀº ´ç½Ã ½Å¿ø½Ä Àü ±¹°¡¾Èº¸½ÇÀå(´ç½Ã ±¹¹æºÎ Àå°ü)ÀÌ ¸¸·ù¿¡ ³ª¼°í ³ª¼¾ß »óÈ²ÀÌ ¸¶¹«¸®µÈ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
°üÀú È¸µ¿ÀÌ ÀÖ´ø 2023³â 11¿ù 29ÀÏÀº °æ±â ¾È¼º½Ã Ä¥Àå»ç ÈÀç·Î ´ëÇÑºÒ±³Á¶°èÁ¾ ÃÑ¹«¿øÀåÀ» Áö³½ ÀÚ½Â ½º´ÔÀÌ ºÐ½Å ÀÔÀûÇÑ ³¯ÀÌ±âµµ Çß´Ù. ÀÌ³¯ ¹ã À± Àü ´ëÅë·ÉÀº ±è Àü ÀÇÀå°ú ½Å Àü ½ÇÀå, ±è¿ëÇö Àü ±¹¹æºÎÀå°ü(´ç½Ã ´ëÅë·É °æÈ£Ã³Àå), Á¶ÅÂ¿ë Àü ±¹°¡Á¤º¸¿øÀå(´ç½Ã ±¹°¡¾Èº¸½ÇÀå), ¿©ÀÎÇü Àü ¹æÃ¸»ç·É°ü µîÀ» °üÀú·Î ºÒ·¶´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ´ç½Ã À± Àü ´ëÅë·ÉÀº ÀÚ½Â ½º´Ô »ç¸Á¿¡ ´ëÇØ ¡®´ë°ø ÇøÀÇÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù¡¯ ¡®ÁÂÆÄµéÀÇ ¼ÒÇàÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù¡¯´Â ÃëÁö·Î ¸»ÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
Æ¯°ËÀº °üÀú È¸µ¿¿¡¼ À± Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¡®´ë°ø ÇøÀÇÁ¡¡¯À» ¾ð±ÞÇÏ°í ±º ¼ö³úºÎ¿¡ ¡®Ãæ¼º ¿ä±¸¡¯¸¦ ÇÑ °ÍÀ» µÎ°í ´ç½ÃºÎÅÍ ºñ»ó°è¾ö ÁØºñ¿¡ ³ª¼± °ÍÀº ¾Æ´ÑÁö ÀÇ½ÉÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½ÅÀÓ ÇÕÂüÀÇÀåÀ» ºÒ·¯ Ãæ¼ºÀ» ¿ä±¸ÇÑ °ÍÀº ºñ»ó°è¾öÀ» ¾ÕµÎ°í ±º ¼ö³úºÎ¸¦ Æ÷¼·ÇÏ·Á ÇÑ ½Ãµµ°¡ ¾Æ´Ï³Ä´Â °ÍÀÌ´Ù. Æ¯°ËÀº ¿© Àü »ç·É°üÀÌ 2023³â 11¿ù ¹æÃ¸»ç·É°ü¿¡ ÀÓ¸íµÇ¸ç ¹æÃ¸»ç°¡ ºñ»ó°è¾ö »çÀü ÁØºñ °úÁ¤¿¡ Âø¼öÇÑ Á¤È²µµ È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÀÌ·± Á¤È²À» Á¾ÇÕÇÏ¸é À± Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºñ»ó°è¾ö ¸ðÀÇ ½ÃÁ¡Àº 2023³â 11¿ù·Î ¾Õ´ç°ÜÁú ¼ö ÀÖ´Ù´Â °Ô Æ¯°Ë ½Ã°¢ÀÌ´Ù. Æ¯°ËÀº °üÀú È¸µ¿ °ü°èÀÚ¸¦ Ãß°¡·Î ºÒ·¯ Á¶»çÇÏ¸ç ´ç½Ã »óÈ²À» Á¤¹Ð º¹¿øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Áö³ÇØ 12¡¤3 ºñ»ó°è¾ö °ü·Ã ÀÇÈ¤À» Á¶»çÇÑ ³»¶õ Æ¯°Ë ¿ª½Ã À± Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±è Àü Àå°ü, ³ë»ó¿ø Àü ±¹±ºÁ¤º¸»ç·É°ü°ú 2023³â 10¿ù ÀÌÀüºÎÅÍ ºñ»ó°è¾öÀ» ³íÀÇÇß´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù. ³»¶õ Æ¯°ËÀº ÀÌ¸¥¹Ù ¡®³ë»ó¿ø ¼öÃ¸¡¯¿¡ ºñ»ó°è¾ö ÁØºñ °èÈ¹ µîÀÌ ´ã°å´Ù°í ºÃ´Ù. ´Ù¸¸ À± Àü ´ëÅë·É ³»¶õ¿ìµÎ¸Ó¸® ÇøÀÇ »ç°Ç 1½É ÀçÆÇºÎ´Â ÀÌ¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò°í, À± Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ºñ»ó°è¾ö ¼±Æ÷¸¦ °á½ÉÇÑ °ÍÀº 2024³â 12¿ù 1ÀÏ ¹«·ÆÀÌ¶ó°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
ÀÌ¼Çö ±¸ÀÚÃ¢ ±âÀÚ hyeon@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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