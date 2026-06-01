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½ÅÇö¼Û ÇÑ±¹ÀºÇà ÃÑÀç´Â 1ÀÏ ¡°ÀÎÇÃ·¹ÀÌ¼Ç°ú °ü·ÃÇØ ÅëÈÁ¤Ã¥À» Á¶Á¤ÇÏ´Â µ¥ ÀÖ¾î Àå¾Ö¹°ÀÌ Àû´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. Áö³´Þ ÇÑÀº ±ÝÀ¶ÅëÈÀ§¿øÈ¸ Á÷ÈÄ ±âÁØ±Ý¸® ÀÎ»ó ÇÊ¿ä¼ºÀ» ¾ð±ÞÇÑ µ¥ ÀÌ¾î ³ªÈê ¸¸¿¡ ´Ù½Ã ÅëÈ ±äÃà °¡´É¼ºÀ» ½Ã»çÇÑ °ÍÀ¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â ÀÌ³¯ ¼¿ï Áß±¸ ÇÑ±¹ÀºÇà º°°ü¿¡¼ ¿¸° ¡®2026 BOK ±¹Á¦ÄÜÆÛ·±½º¡¯ Á¤Ã¥ ´ë´ã¿¡¼ ¡°ÇÑ±¹ÀÇ ¼ºÀåÀº ±²ÀåÈ÷ °·ÂÇÏ´Ù¡±¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù. ÀÌ³¯ ´ë´ãÀº ÀÌÀÚº§ ½´³ªº§ À¯·´Áß¾ÓÀºÇà ECB ÁýÇàÀÌ»ç¿Í ÇÔ²² ÁøÇàµÆ´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â ÇÑ±¹ °æÁ¦°¡ ¿¡³ÊÁö °¡°Ý Ãæ°Ý¿¡´Â Ãë¾àÇÏÁö¸¸ À¯·´°ú´Â ´Ù¸¥ ¼ºÀå Èå¸§À» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù°í Æò°¡Çß´Ù.
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½Å ÃÑÀç´Â ¡°ÇÑ±¹ °æÁ¦´Â °ÇÏ°í »êÃâ°¸ÀÌ ÇÃ·¯½º°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±¸ç ¡°°æÁ¦°¡ °·ÂÇÒ ¶§´Â °í·ÁÇØ¾ß ÇÒ µô·¹¸¶°¡ Àû¾îÁø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÁÖÅÃ °¡°Ý, °¡°èºÎÃ¤, È¯À² µî ¸ðµç ÁöÇ¥°¡ °°Àº ¹æÇâÀ» °¡¸®Å°°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÈÎ¾À ¸¹Àº ¿î½ÅÀÇ ÆøÀ» °®°í ÅëÈÁ¤Ã¥À» ¿î¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¹ø ¹ß¾ðÀº Áö³´Þ 28ÀÏ ±ÝÅëÀ§ ±âÀÚ°£´ãÈ¸ ¹ß¾ð°úµµ °°Àº ¸Æ¶ôÀÌ´Ù. ´ç½Ã ÇÑÀº ±ÝÅëÀ§´Â ±âÁØ±Ý¸®¸¦ ¿¬ 2.50%·Î µ¿°áÇßÁö¸¸ ½Å ÃÑÀç´Â ¡°ÇâÈÄ ÀûÀýÇÑ ½Ã±â¿¡ ±âÁØ±Ý¸®¸¦ ÀÎ»óÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ±×´Â ¹°°¡»ó½Â·üÀÌ »ó´ç ±â°£ ¸ñÇ¥ ¼öÁØÀ» ¿ôµ¹ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ´Â °¡¿îµ¥ ¼ºÀå¼¼µµ °ßÁ¶ÇÏ´Ù¸ç ¡°¹°°¡·Î º¸³ª ¼ºÀåÀ¸·Î º¸³ª È¯À², ºÎµ¿»êÀ¸·Î º¸³ª °¥ ±æÀÌ ¸íÈ®ÇÏ´Ù¡±°í Çß´Ù.
½ÃÀå¿¡¼´Â ÇÑÀºÀÌ µ¿°á ±âÁ¶¸¦ À¯ÁöÇÏµÇ ÇâÈÄ ¹°°¡¿Í È¯À², ºÎµ¿»ê¡¤°¡°èºÎÃ¤ Èå¸§¿¡ µû¶ó ÀÎ»ó Ä«µå¸¦ ²¨³¾ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ½ÅÈ£¸¦ °ÈÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ½Å ÃÑÀç°¡ °æ±â µÐÈ ¿ì·Áº¸´Ù ¹°°¡¿Í ±ÝÀ¶¾ÈÁ¤ ¸®½ºÅ©¸¦ ´õ °ÇÏ°Ô ¾ð±ÞÇÏ¸é¼ 7¿ù ±ÝÅëÀ§¿¡¼ ÀÎ»ó ³íÀÇ°¡ º»°ÝÈÇÒ °¡´É¼ºµµ Ä¿Á³´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â ´ë´ã¿¡¼ ÇâÈÄ ¹ÝµµÃ¼ È£Á¶°¡ ¸í¸ñ GDP ¼ºÀå·ü¿¡µµ ±àÁ¤Àû ¿µÇâÀ» ÁÙ °ÍÀÌ¶ó°í ºÃ´Ù. ±×´Â ¡°¾ÆÁÖ °·ÂÇÑ ¹ÝµµÃ¼ ¼öÄ¡°¡ ³ª¿Ã °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¸í¸ñ GDP ¼ºÀå·üÀÌ ¾ÆÁÖ ³ôÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ°í, ÀÌ·¸°Ô µÇ¸é GDP ´ëºñ °¡°èºÎÃ¤ ºñÀ²ÀÌ³ª °ø°øºÎÃ¤ ºñÀ²¿¡µµ »ó´çÈ÷ À¯ÀÍÇÑ È¿°ú°¡ ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
´Ù¸¸ ½ÇÁ¦ ±Ý¸® ÀÎ»ó ½ÃÁ¡°ú ÆøÀº ÇâÈÄ ÁöÇ¥¿¡ µû¶ó °áÁ¤µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ½Å ÃÑÀçµµ Áö³´Þ ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼ ¡°±Ý¸® ÀÎ»ó ½Ã±â¿Í ¼Óµµ´Â ¾ÕÀ¸·Î ÀÔ¼öµÇ´Â µ¥ÀÌÅÍ¸¦ Åä´ë·Î ¹°°¡ »ó½Â ¾Ð·ÂÀÇ È®´ë Á¤µµ¿Í °æ±â °³¼± Èå¸§, ±ÝÀ¶¾ÈÁ¤ »óÈ² µîÀ» Á¡°ËÇÏ¸ç °áÁ¤ÇØ ³ª°¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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