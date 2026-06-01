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½ÅÇö¼Û ÇÑÀº ÃÑÀç ¡°ÅëÈ­Á¤Ã¥ Á¶Á¤ Àå¾Ö¹° Àû¾î¡±¡¦¶Ç ±Ý¸®ÀÎ»ó ½Ã»ç

ÀÔ·Â:2026-06-01 13:17
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½ÅÇö¼Û ÇÑ±¹ÀºÇà ÃÑÀç°¡ 1ÀÏ ¼­¿ï Áß±¸ ÇÑ±¹ÀºÇà º°°ü¿¡¼­ ¿­¸° '2026 BOK ±¹Á¦ ÄÜÆÛ·±½º'¿¡¼­ °³È¸»ç¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

½ÅÇö¼Û ÇÑ±¹ÀºÇà ÃÑÀç´Â 1ÀÏ ¡°ÀÎÇÃ·¹ÀÌ¼Ç°ú °ü·ÃÇØ ÅëÈ­Á¤Ã¥À» Á¶Á¤ÇÏ´Â µ¥ ÀÖ¾î Àå¾Ö¹°ÀÌ Àû´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. Áö³­´Þ ÇÑÀº ±ÝÀ¶ÅëÈ­À§¿øÈ¸ Á÷ÈÄ ±âÁØ±Ý¸® ÀÎ»ó ÇÊ¿ä¼ºÀ» ¾ð±ÞÇÑ µ¥ ÀÌ¾î ³ªÈê ¸¸¿¡ ´Ù½Ã ÅëÈ­ ±äÃà °¡´É¼ºÀ» ½Ã»çÇÑ °ÍÀ¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù.

½Å ÃÑÀç´Â ÀÌ³¯ ¼­¿ï Áß±¸ ÇÑ±¹ÀºÇà º°°ü¿¡¼­ ¿­¸° ¡®2026 BOK ±¹Á¦ÄÜÆÛ·±½º¡¯ Á¤Ã¥ ´ë´ã¿¡¼­ ¡°ÇÑ±¹ÀÇ ¼ºÀåÀº ±²ÀåÈ÷ °­·ÂÇÏ´Ù¡±¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù. ÀÌ³¯ ´ë´ãÀº ÀÌÀÚº§ ½´³ªº§ À¯·´Áß¾ÓÀºÇà ECB ÁýÇàÀÌ»ç¿Í ÇÔ²² ÁøÇàµÆ´Ù.

½Å ÃÑÀç´Â ÇÑ±¹ °æÁ¦°¡ ¿¡³ÊÁö °¡°Ý Ãæ°Ý¿¡´Â Ãë¾àÇÏÁö¸¸ À¯·´°ú´Â ´Ù¸¥ ¼ºÀå Èå¸§À» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù°í Æò°¡Çß´Ù.


±×´Â ¡°ÇÑ±¹µµ À¯·Î Áö¿ª°ú À¯»çÇÏ°Ô ¿¡³ÊÁö °¡°Ý Ãæ°Ý¿¡ ¹Î°¨ÇÏ´Ù¡±¸é¼­µµ ¡°ÇÑ±¹ÀÇ 1ºÐ±â ½ÇÁú ±¹³»ÃÑ»ý»ê GDP°¡ ÀÛ³â µ¿±â ´ëºñ 3.6%, ½ÇÁú ±¹³»ÃÑ¼Òµæ GDI°¡ 12.3% ´Ã¾ú´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù. À¯°¡ »ó½Â¿¡ µû¸¥ ±³¿ªÁ¶°Ç ¾ÇÈ­¸¦ ¹ÝµµÃ¼ ¼öÃâ È£Á¶°¡ »ó´ç ºÎºÐ »ó¼âÇß´Ù´Â ÀÇ¹Ì´Ù.

½ÅÇö¼Û ÇÑ±¹ÀºÇà ÃÑÀç°¡ 1ÀÏ ¼­¿ï Áß±¸ ÇÑ±¹ÀºÇà º°°ü¿¡¼­ ¿­¸° '2026 BOK ±¹Á¦ ÄÜÆÛ·±½º'¿¡¼­ °³È¸»ç¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

½Å ÃÑÀç´Â ¡°ÇÑ±¹ °æÁ¦´Â °­ÇÏ°í »êÃâ°¸ÀÌ ÇÃ·¯½º°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±¸ç ¡°°æÁ¦°¡ °­·ÂÇÒ ¶§´Â °í·ÁÇØ¾ß ÇÒ µô·¹¸¶°¡ Àû¾îÁø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÁÖÅÃ °¡°Ý, °¡°èºÎÃ¤, È¯À² µî ¸ðµç ÁöÇ¥°¡ °°Àº ¹æÇâÀ» °¡¸®Å°°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÈÎ¾À ¸¹Àº ¿î½ÅÀÇ ÆøÀ» °®°í ÅëÈ­Á¤Ã¥À» ¿î¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌ¹ø ¹ß¾ðÀº Áö³­´Þ 28ÀÏ ±ÝÅëÀ§ ±âÀÚ°£´ãÈ¸ ¹ß¾ð°úµµ °°Àº ¸Æ¶ôÀÌ´Ù. ´ç½Ã ÇÑÀº ±ÝÅëÀ§´Â ±âÁØ±Ý¸®¸¦ ¿¬ 2.50%·Î µ¿°áÇßÁö¸¸ ½Å ÃÑÀç´Â ¡°ÇâÈÄ ÀûÀýÇÑ ½Ã±â¿¡ ±âÁØ±Ý¸®¸¦ ÀÎ»óÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ±×´Â ¹°°¡»ó½Â·üÀÌ »ó´ç ±â°£ ¸ñÇ¥ ¼öÁØÀ» ¿ôµ¹ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ´Â °¡¿îµ¥ ¼ºÀå¼¼µµ °ßÁ¶ÇÏ´Ù¸ç ¡°¹°°¡·Î º¸³ª ¼ºÀåÀ¸·Î º¸³ª È¯À², ºÎµ¿»êÀ¸·Î º¸³ª °¥ ±æÀÌ ¸íÈ®ÇÏ´Ù¡±°í Çß´Ù.


1ÀÏ ¼­¿ï Áß±¸ ÇÑ±¹ÀºÇà º°°ü¿¡¼­ ¿­¸° '2026 BOK ±¹Á¦ ÄÜÆÛ·±½º'¿¡¼­ ½ÅÇö¼Û ÇÑ±¹ÀºÇà ÃÑÀç¿Í ÀÌÀÚº§ ½´³ªº§ À¯·´Áß¾ÓÀºÇà(ECB) ÁýÇàÀÌ»ç°¡ Á¤Ã¥ ´ë´ãÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

½ÃÀå¿¡¼­´Â ÇÑÀºÀÌ µ¿°á ±âÁ¶¸¦ À¯ÁöÇÏµÇ ÇâÈÄ ¹°°¡¿Í È¯À², ºÎµ¿»ê¡¤°¡°èºÎÃ¤ Èå¸§¿¡ µû¶ó ÀÎ»ó Ä«µå¸¦ ²¨³¾ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ½ÅÈ£¸¦ °­È­ÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ½Å ÃÑÀç°¡ °æ±â µÐÈ­ ¿ì·Áº¸´Ù ¹°°¡¿Í ±ÝÀ¶¾ÈÁ¤ ¸®½ºÅ©¸¦ ´õ °­ÇÏ°Ô ¾ð±ÞÇÏ¸é¼­ 7¿ù ±ÝÅëÀ§¿¡¼­ ÀÎ»ó ³íÀÇ°¡ º»°ÝÈ­ÇÒ °¡´É¼ºµµ Ä¿Á³´Ù.

½Å ÃÑÀç´Â ´ë´ã¿¡¼­ ÇâÈÄ ¹ÝµµÃ¼ È£Á¶°¡ ¸í¸ñ GDP ¼ºÀå·ü¿¡µµ ±àÁ¤Àû ¿µÇâÀ» ÁÙ °ÍÀÌ¶ó°í ºÃ´Ù. ±×´Â ¡°¾ÆÁÖ °­·ÂÇÑ ¹ÝµµÃ¼ ¼öÄ¡°¡ ³ª¿Ã °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¸í¸ñ GDP ¼ºÀå·üÀÌ ¾ÆÁÖ ³ôÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ°í, ÀÌ·¸°Ô µÇ¸é GDP ´ëºñ °¡°èºÎÃ¤ ºñÀ²ÀÌ³ª °ø°øºÎÃ¤ ºñÀ²¿¡µµ »ó´çÈ÷ À¯ÀÍÇÑ È¿°ú°¡ ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

´Ù¸¸ ½ÇÁ¦ ±Ý¸® ÀÎ»ó ½ÃÁ¡°ú ÆøÀº ÇâÈÄ ÁöÇ¥¿¡ µû¶ó °áÁ¤µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ½Å ÃÑÀçµµ Áö³­´Þ ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼­ ¡°±Ý¸® ÀÎ»ó ½Ã±â¿Í ¼Óµµ´Â ¾ÕÀ¸·Î ÀÔ¼öµÇ´Â µ¥ÀÌÅÍ¸¦ Åä´ë·Î ¹°°¡ »ó½Â ¾Ð·ÂÀÇ È®´ë Á¤µµ¿Í °æ±â °³¼± Èå¸§, ±ÝÀ¶¾ÈÁ¤ »óÈ² µîÀ» Á¡°ËÇÏ¸ç °áÁ¤ÇØ ³ª°¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.

¹Ú¼¼È¯ ±âÀÚ foryou@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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