Çö´ëÂ÷ 9Á¶ ÅõÀÚ ¾÷Àº ÀüºÏ¡¦ÇÇÁöÄÃAI ÇÙ½É±â°ü À¯Ä¡ ÃßÁø
KIAT¡¤KAIA¡¤COMPA ÀÌÀü ÃßÁø
Á¤Ã¥¡¤R&D¡¤»ç¾÷È ¿¬°á »ýÅÂ°è ±¸Ãà
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ÀüºÏÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ°¡ ÀÚÀ²ÁÖÇà°ú ·Îº¿, ½º¸¶Æ®Á¦Á¶ µî ÇÇÁöÄÃAI »ê¾÷ À°¼ºÀ» À§ÇØ ÇÙ½É °ø°ø±â°ü À¯Ä¡¿¡ ³ª¼¹´Ù. Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ìÀÇ »õ¸¸±Ý ¹Ì·¡¸ðºô¸®Æ¼ ÅõÀÚ¿Í ¿¬°èÇØ Á¤Ã¥°ú ¿¬±¸°³¹ß(R&D), »ç¾÷È¸¦ ¿¬°áÇÏ´Â »ê¾÷ »ýÅÂ°è ±¸ÃàÀ» ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù´Â ±¸»óÀÌ´Ù.
1ÀÏ ÀüºÏµµ¿¡ µû¸£¸é µµ´Â ÇÑ±¹»ê¾÷±â¼úÁøÈï¿ø(KIAT), ±¹Åä±³Åë°úÇÐ±â¼úÁøÈï¿ø(KAIA), °úÇÐ±â¼ú»ç¾÷ÈÁøÈï¿ø(COMPA) µî 3°³ °ø°ø±â°üÀÇ ÀüºÏ ÀÌÀüÀ» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀüºÏÀº »õ¸¸±Ý Àç»ý¿¡³ÊÁö ±â¹Ý°ú ÇÑ±¹±¹ÅäÁ¤º¸°ø»ç(LX)ÀÇ °ø°£Á¤º¸ ÀÎÇÁ¶ó, KIST ÀüºÏºÐ¿ø, ¿¬±¸°³¹ßÆ¯±¸, ÀÌÂ÷ÀüÁö¡¤¸ðºô¸®Æ¼ »ê¾÷ ÁýÀûÁö µîÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ¹Ì·¡»ê¾÷ À°¼º¿¡ ³ª¼°í ÀÖ´Ù. ¿©±â¿¡ Çö´ëÂ÷±×·ìÀÇ »õ¸¸±Ý ¹Ì·¡¸ðºô¸®Æ¼ ºÐ¾ß ÅõÀÚ¿Í ÀüºÏ´ë ÇÇÁöÄÃAI ½ÇÁõ·¦ ±¸Ãà, ·Îº¿ Á¦Á¶¡¤ºÎÇ° Å¬·¯½ºÅÍ Á¶¼º °èÈ¹ µîÀÌ ÃßÁøµÇ¸é¼ °ü·Ã »ê¾÷ ±â¹Ýµµ È®´ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
´Ù¸¸ »ê¾÷ ÀÎÇÁ¶ó È®Ãæ°ú º°°³·Î Á¤Ã¥ ¼ö¸³°ú ¿¬±¸°³¹ß, ±â¼ú»ç¾÷È¸¦ À¯±âÀûÀ¸·Î ¿¬°áÇÒ ÄÁÆ®·ÑÅ¸¿ö ±â´ÉÀº °úÁ¦·Î ³²¾Æ ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ Á¦±âµÅ ¿Ô´Ù. ÀüºÏµµ°¡ ±â´Éº° ÇÙ½É ±â°ü À¯Ä¡¸¦ ÃßÁøÇÏ´Â ¹è°æÀÌ´Ù.
ÇÑ±¹»ê¾÷±â¼úÁøÈï¿øÀº »ê¾÷Á¤Ã¥ ¼ö¸³°ú ±ÔÁ¦Çõ½Å, »ê¾÷±â¼ú Áö¿øÀ» ´ã´çÇÏ´Â ±â°üÀÌ´Ù. µµ´Â »õ¸¸±Ý ¸Þ°¡»÷µå¹Ú½º¿Í ¿¬°èÇÑ ±ÔÁ¦ ½ÇÁõ°ú Áö¿ª »ê¾÷Á¤Ã¥ ±âÈ¹ ±â´ÉÀ» °ÈÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
±¹Åä±³Åë°úÇÐ±â¼úÁøÈï¿øÀº ±¹Åä±³Åë ºÐ¾ß ¿¬±¸°³¹ß »ç¾÷À» ±âÈ¹¡¤°ü¸®ÇÏ´Â ±â°üÀÌ´Ù. »õ¸¸±ÝÀÇ ±¤È°ÇÑ ºÎÁö¸¦ È°¿ëÇÑ ÇÏÀÌÆÛÆ©ºê Å×½ºÆ®º£µå¿Í »ó¿ëÂ÷ ±ºÁýÁÖÇà, ¹«ÀÎ ÁßÀåºñ °üÁ¦ µî ´ë±Ô¸ð ½ÇÁõ»ç¾÷ ÃßÁøÀÇ ±¸½ÉÁ¡ ¿ªÇÒÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¼³¸íÀÌ´Ù.
°úÇÐ±â¼ú»ç¾÷ÈÁøÈï¿øÀº ¿¬±¸°³¹ß ¼º°ú¸¦ ±â¼úÀÌÀü°ú Ã¢¾÷, »ç¾÷È·Î ¿¬°áÇÏ´Â ±â°üÀÌ´Ù. ÀüºÏ¿¬±¸°³¹ßÆ¯±¸¿Í ±¹°¡»ê´Ü, ±¹°¡½ÄÇ°Å¬·¯½ºÅÍ µî°ú ¿¬°èÇÑ ±â¼ú»ç¾÷È È®´ëµµ ±â´ëµÈ´Ù.
ÀüºÏµµ´Â ÀÌµé ±â°üÀÌ ÁýÀûµÉ °æ¿ì ÇÇÁöÄÃAI »ê¾÷ÀÇ Á¤Ã¥°ú ¿¬±¸°³¹ß, »ç¾÷È ±â´ÉÀÌ ÇÑ°÷¿¡¼ ¿¬°èµÇ´Â ÀüÁÖ±â »ýÅÂ°è ±¸ÃàÀÌ °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
ÀüºÏµµ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀüºÏÀº Àç»ý¿¡³ÊÁö¿Í °ø°£Á¤º¸ ÀÎÇÁ¶ó, ¹Ì·¡¸ðºô¸®Æ¼ »ê¾÷ ±â¹ÝÀ» °®Ãá ÇÇÁöÄÃAI ½ÇÁõ ÃÖÀûÁö¡±¶ó¸ç ¡°ÇÙ½É °ø°ø±â°ü À¯Ä¡¸¦ ÅëÇØ Ã·´Ü»ê¾÷ °æÀï·ÂÀ» ³ôÀÌ°í ¹Ì·¡»ê¾÷ °ÅÁ¡À¸·Î µµ¾àÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀüÁÖ=ÃÖÃ¢È¯ ±âÀÚ gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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