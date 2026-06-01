½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

°æÂû Á¶»ç ¾ÕµÐ ÇÇÀÇÀÚ À½µ¶ »ç¸Á¡¦°æÂû°ü 3¸í ¡®ÁÖÀÇ¡¯

ÀÔ·Â:2026-06-01 12:41
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

ÇÇÀÇÀÚ ¸ö°ú ÅÒºí·¯¼­ Ã»»ê¿° °ËÃâ

±¤ÁÖ µ¿ºÎ°æÂû¼­. ±¤ÁÖ µ¿ºÎ°æÂû¼­ Á¦°ø

°æÂû Á¶»ç¸¦ ¾ÕµÐ ÇÇÀÇÀÚ°¡ µ¶±Ø¹°À» ¸¶½Ã°í ¼ûÁø »ç°Ç°ú °ü·Ã °æÂû°ü 3¸íÀÌ ¡®ÁÖÀÇ¡¯ Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

±¤ÁÖ°æÂûÃ»Àº 1ÀÏ ÇÇÀÇÀÚ À½µ¶ »ç¸Á »ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ °¨ÂûÀ» ¹ú¿© ±¤ÁÖ µ¿ºÎ°æÂû¼­ ¼Ò¼Ó °æÂû°ü 3¸í¿¡°Ô ÁÖÀÇ Ã³ºÐÀ» ³»·È´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÁÖÀÇ´Â °æ°í¿¡ ÀÌ¾î °¡Àå ³·Àº ¼öÁØÀÇ Ã³ºÐ¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù.

°¨Âû °á°ú ÀÌµéÀº Áö³­ 4¿ù 18ÀÏ Æ¯¼öÇù¹Ú ÇøÀÇ·Î Ã¼Æ÷µÈ ÇÇÀÇÀÚ¸¦ µ¿ºÎ°æÂû¼­·Î È£¼ÛÇØ Á¶»çÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ °ü·Ã ±ÔÁ¤À» ¾î±ä °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.


°æÂûÀº ÇÇÀÇÀÚ¸¦ ´ë±â½Ç·Î ¿¬ÇàÇÑ µÚ ¼ÒÁöÇ°À» È®ÀÎÇßÁö¸¸, ÇÇÀÇÀÚ°¡ ¼ÒÁöÁßÀÌ´ø ÀÇ¾àÇ°À» È®ÀÎÇÏ°Å³ª ºÐ¸® ÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.

ÇÇÀÇÀÚ´Â Á¶»ç¸¦ ±â´Ù¸®´ø Áß ¡°Áöº´ÀÌ ÀÖ¾î ¾àÀ» ¸Ô¾î¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¼ÒÁöÁßÀÌ´ø ¾àÇ°À» º¹¿ëÇÑ µÚ È£Èí°ï¶õ Áõ¼¼¸¦ º¸¿© º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÆÀ¸³ª ¼ûÁ³´Ù. ÀÌÈÄ ÇÇÀÇÀÚÀÇ Ã¼³»¿Í ÅÒºí·¯¿¡¼± µ¶±Ø¹°ÀÎ Ã»»ê¿°ÀÌ °ËÃâµÆ´Ù.

±¤ÁÖ°æÂûÃ»Àº À°¾ÈÀ¸·Î µ¶±Ø¹°À» ½Äº°ÇÏ±â ¾î·Æ°í, ÀÇ¾àÇ° ¼ººÐÀ» Áï½Ã È®ÀÎÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´ø Á¡À» °í·ÁÇØ ÀÎ»ç»ó Ã³ºÐÀ» ³»·È´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.


±¤ÁÖ=ÀÌÀºÃ¢ ±âÀÚ eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
[¼Óº¸] ¡°5¸í »ç¸Á¡¤2¸í Áß°æ»ó¡± ´ëÀü ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º Æø¹ß »ç°í
¡°¿ì¸®µµ ´ëÃâ 5¾ï¡±¡¦ ÀÌ¹ø¿£ ¡®»ï¼º º¹Áö¡¯°¡ ÇÏÀÌ´Ð½º Èçµå³ª
¡°°Å¿ï ›§À¸´Ï µ·³»³ö¡±¡¦Áß±¹ À¯¸í °ü±¤Áö ¹Ù°¡Áö ³í¶õ¿¡ »ç°ú
±³È²ÀÌ 9¾ï¿ø´ë Æä¶ó¸® Ã¹ Àü±âÂ÷ ¡®·çÃ¼¡¯¸¦ Å¸°í ´øÁø Áú¹®
¡°1¹ø¸¸ ³»¸®Âï¾î¡±¡¦ ±¹Èû, ±âÇ¥ ³»¿ª °ø°³ÇÑ ÀÌÇØ½Ä ÀÇ¿ø °í¹ß
Á¤Ã»·¡ ¡°ëÅ¡¤ì°¡¤ÚÓÀº ¡®°¨¿Á 3ÀÎ¹æ¡¯¡¦¿ª»ç ¼ÓÀ¸·Î º¸³»¾ß¡±
Ä«Ä«¿À ³ëÁ¶ ¡°10ÀÏ 4½Ã°£ ºÎºÐ ÆÄ¾÷¡¤ÆÇ±³ ÁýÈ¸ ÁøÇà¡±
ÇÇºÎ ¹Ì¿ë ½Ã¼ú Áß È¯ÀÚ ÁßÅÂ¡¦°æÂû, ÀÇ»ç¡¤°£È£»ç ÀÔ°Ç
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶