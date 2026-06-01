¾È¹Î¼® ¡®°æ±âºÏºÎ ±³À°´ëÀüÈ¯¡¯ ¹ßÇ¥¡¦¡°°øÁ¤ÇÑ ±³À°±âÈ¸ º¸Àå¡±
¾È¹Î¼® °æ±âµµ±³À°°¨ ÈÄº¸°¡ °æ±âºÏºÎ ±³À°°ÝÂ÷ ÇØ¼Ò¿Í °øÁ¤ÇÑ ±³À°±âÈ¸ º¸ÀåÀ» ÇÙ½ÉÀ¸·Î ÇÑ °æ±âºÏºÎ ±³À°´ëÀüÈ¯ ±¸»óÀ» Á¦½ÃÇÏ¸ç ÁöÁö¸¦ È£¼ÒÇß´Ù.
¾È ÈÄº¸´Â 1ÀÏ ÀÇÁ¤ºÎ½ÃÃ»¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ¡°°æ±âºÏºÎ ±³À°´ëÀüÈ¯ÀÇ Ãâ¹ßÁ¡Àº ±³À°°ÝÂ÷ ÇØ¼Ò¿Í °øÁ¤ÇÑ ±³À°±âÈ¸¡±¶ó¸ç ¡°6¿ù 3ÀÏ ¹Ýµå½Ã ÅõÇ¥ÇØ ¹«³ÊÁø °æ±â±³À°À» ´Ù½Ã ¼¼¿ö´Þ¶ó¡±°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â °æ±âºÏºÎ°¡ °æ±âµµ ÀüÃ¼ ¸éÀûÀÇ ¾à 42%, ÀÎ±¸ 360¸¸ ¸í ±Ô¸ðÀÇ °Å´ëÇÑ »ýÈ°±ÇÀÌÁö¸¸ Áö¿ªº° ±³À°¿©°Ç Â÷ÀÌ°¡ Å©´Ù°í Áø´ÜÇß´Ù.
ÀÎ±¸ 107¸¸¸íÀÇ °í¾ç½Ã¿Í 4¸¸¸í´ëÀÇ ¿¬Ãµ±ºÀÌ °øÁ¸ÇÏ°í, ¾çÁÖ ¿ÁÁ¤ÀÇ °ú¹ÐÇÐ±³¿Í Æ÷Ãµ¡¤¿¬ÃµÀÇ ¼Ò±Ô¸ð ÇÐ±³°¡ ÇÔ²² Á¸ÀçÇÏ´Â ¸¸Å Áö¿ª Æ¯¼ºÀ» °í·ÁÇÑ ¸ÂÃãÇü Á¤Ã¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó °ú¹ÐÇÐ±³¿¡´Â ÇÐ±³¿Í ÇÐ±ÞÀ» È®´ëÇÏ°í, ¼Ò±Ô¸ð ÇÐ±³¿¡´Â ±³À°°úÁ¤°ú ¹æ°úÈÄ ÇÁ·Î±×·¥ Áö¿øÀ» °ÈÇÏ´Â µî Áö¿ª ¿©°Ç¿¡ ¸Â´Â ±³À°Á¤Ã¥À» ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ ÇÐ±³¿Í Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼, ´ëÇÐ, Áö¿ª±â°üÀ» ¿¬°èÇÑ ºÏºÎÇü ±³À°º§Æ®¸¦ ±¸ÃàÇØ ÀÎ°øÁö´É(AI)¡¤µðÁöÅÐ ±³À°, ¹®È¿¹¼ú±³À°, Áø·Î±³À°, µ¹º½Ã¼°è¸¦ Áö¿ª Áß½ÉÀ¸·Î ¿¬°áÇÏ°Ú´Ù´Â ±¸»óµµ ³»³ù´Ù.
¾È ÈÄº¸´Â °æ±â±³À°ÀÇ ¹æÇâ ÀüÈ¯ ÇÊ¿ä¼ºµµ °Á¶Çß´Ù. ±×´Â ¡°±³À°Ã» Á¤Ã¥ÀÌ ±³¹®À» ³ÑÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°°æ±â±³À°Àº ´Ù½Ã »ç¶÷À» Å°¿ì´Â ±³À°À¸·Î µ¹¾Æ°¡¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î °æ±âºÏºÎ°¡ ÆòÈ¡¤ÅëÀÏ¡¤»ýÅÂ¡¤¿ª»ç±³À°ÀÇ ÇöÀåÀÌ¶ó´Â Á¡À» µé¾î ¡°DMZ¿Í ÀÓÁø°, ÇÑÅº°, Á¢°æÁö¿ªÀÇ ¿ª»ç¿Í »îÀ» ±³À°°úÁ¤°ú ¿¬°èÇÏ°í ¹ÎÁÖ½Ã¹Î±³À°°ú ÅëÀÏ±³À°À» °ÈÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ ¡°±³À°°¨ÀÌ µÇ¸é °æ±âºÏºÎ¿Í ÈÎ¾À ´õ ¸¹ÀÌ ¼ÒÅëÇÏ°í Á÷Á¢ Ã¬±â°Ú´Ù¡±¸ç ¡°±³À°°¨½Ç¿¡¸¸ ÀÖ´Â ±³À°°¨ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó °æ±âºÏºÎ ÇÐ±³¿Í ¸¶À»¿¡¼ ¸¸³ª´Â ±³À°°¨ÀÌ µÇ°Ú´Ù¡±°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
¾È ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ ÀÇÁ¤ºÎ¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ³²¾çÁÖ, Æ÷Ãµ, µ¿µÎÃµ, ¾çÁÖ, ÆÄÁÖ, °í¾ç, ±èÆ÷ µî °æ±âºÏºÎ Áö¿ªÀ» ¼øÈ¸ÇÑ µÚ ¾È»ê, ±ºÆ÷, ¾È¾çÀ» ¹æ¹®ÇÏ´Â ¡®°æ±â±³À° µ¿¼³²ºÏ ´ëÀåÁ¤¡¯ À¯¼¼¸¦ ÀÌ¾î°£´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ¾È ÈÄº¸´Â ±³À°Àå ÀÓ¸í ±ÇÇÑÀ» Áö¿ª ÁÖ¹Î°ú ±³»ç, ÇÐºÎ¸ð¿¡°Ô µ¹·ÁÁÖ´Â ¡®±³À°Àå °ø¸ðÁ¦¡¯ ¹æ¾ÈÀ» ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù´Â ±¸»óµµ ¹àÇû´Ù. ±×´Â ±³À°°¨ ±ÇÇÑÀ» Áö¿ª»çÈ¸¿¡ ÀÌ¾çÇØ ±³À°Áö¿øÃ» Áß½ÉÀÇ ±³À°ÀÚÄ¡¸¦ ½ÇÇöÇÏ°Ú´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
¾È ÈÄº¸´Â ¡°¼±°Å¿îµ¿ ±â°£ µ¿¾È °æ±âµµ Àü¿ª¿¡¼ 100¿© Â÷·Ê ÇöÀåÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ µé¾ú´Ù¡±¸ç ¡°³²Àº ÀÌÆ² µ¿¾È ´õ ³Ð°Ô, ´õ ±í°Ô, ´õ °¡±îÀÌ µµ¹ÎÀ» ¸¸³ª °æ±â±³À° ´ëÀüÈ¯ÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀ» ¾Ë¸®°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°°æ±â±³À°À» ¹Ù²Ü ¼ö ÀÖ´Â ÈûÀº ÅõÇ¥¿¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Àú ¾È¹Î¼®À» °æ±âºÏºÎ ±³À°´ëÀüÈ¯À» À§ÇÑ µµ±¸·Î »ç¿ëÇØ ´Þ¶ó. 6¿ù 3ÀÏ ÅõÇ¥·Î °æ±â±³À°À» Å©°Ô, Á¦´ë·Î ¹Ù²ã´Þ¶ó¡±°í È£¼ÒÇß´Ù.
ÀÇÁ¤ºÎ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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