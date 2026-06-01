½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ÂÊ¹æÃÌ µ¤Ä£ 30µµ ¾ÈÆÆ ¹«´õÀ§

ÀÔ·Â:2026-06-01 11:26
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

Àü±¹ ´ëºÎºÐ Áö¿ªÀÇ ³· ±â¿ÂÀÌ 30µµ ¾ÈÆÆ±îÁö ¿À¸£¸ç ¹«´õ¿î ³¯¾¾¸¦ º¸ÀÎ 1ÀÏ ¼­¿ï Á¾·Î±¸ µ·ÀÇµ¿ ÂÊ¹æÃÌ¿¡¼­ ÇÑ ÁÖ¹ÎÀÌ ºÎÃ¤ÁúÇÏ¸ç ´õÀ§¸¦ ½ÄÈ÷°í ÀÖ´Ù.

±â»óÃ»¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¾ÆÄ§ ÃÖÀú±â¿ÂÀº 14~21µµ, ³· ÃÖ°í±â¿ÂÀº 27~32µµ·Î ¿¹º¸µÆ´Ù. Àü±¹ ´ëºÎºÐ Áö¿ªÀº ³· ±â¿Â°ú ÃÖ°í Ã¼°¨¿Âµµ°¡ ¿Ã¶ó ´þ°Ú´Ù.

±ÇÇö±¸ ±âÀÚ stoweon@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¡°°Å¿ï ›§À¸´Ï µ·³»³ö¡±¡¦Áß±¹ À¯¸í °ü±¤Áö ¹Ù°¡Áö ³í¶õ¿¡ »ç°ú
Á¤Ã»·¡ ¡°ëÅ¡¤ì°¡¤ÚÓÀº ¡®°¨¿Á 3ÀÎ¹æ¡¯¡¦¿ª»ç ¼ÓÀ¸·Î º¸³»¾ß¡±
[¼Óº¸] Ä«Ä«¿À ³ëÁ¶ ¡°10ÀÏ 4½Ã°£ ºÎºÐ ÆÄ¾÷¡¤ÆÇ±³ ÁýÈ¸ ÁøÇà¡±
¡°¿ì¸®µµ ´ëÃâ 5¾ï¡±¡¦ ÀÌ¹ø¿£ ¡®»ï¼º º¹Áö¡¯°¡ ÇÏÀÌ´Ð½º Èçµå³ª
ÇÇºÎ ¹Ì¿ë ½Ã¼ú Áß È¯ÀÚ ÁßÅÂ¡¦°æÂû, ÀÇ»ç¡¤°£È£»ç ÀÔ°Ç
±³È²ÀÌ 9¾ï¿ø´ë Æä¶ó¸® Ã¹ Àü±âÂ÷ ¡®·çÃ¼¡¯¸¦ Å¸°í ´øÁø Áú¹®
¡°1¹ø¸¸ ³»¸®Âï¾î¡±¡¦ ±¹Èû, ±âÇ¥ ³»¿ª °ø°³ÇÑ ÀÌÇØ½Ä ÀÇ¿ø °í¹ß
[´Üµ¶] ºú ³»¼­ ÀÚ½Ä Áý »çÁÖ°í¡¦ ¿¬Ã¼ ´Ë ºüÁø ¡®¸¶Ã³¼¼´ë¡¯
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶