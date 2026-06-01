첫날 공동 1위였는데…김주형, 찰스 슈와브 챌린지 공동 54위
러셀 헨리, 통산 6승 달성
김주형의 긴 슬럼프가 끝이 보이지 않는다.
김주형은 1일(한국시간) 미국 텍사스주 포트워스의 콜로니얼CC(파70)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 찰스 슈와브 챌린지(총상금 990만 달러) 마지막날 4라운드에서 버디 없이 보기만 4개를 범해 4오버파 74타를 쳤다.
1라운드에서 6언더파 64타로 공동 1위에 자리했을 때만 해도 통산 4승 기대감이 높았다. 하지만 2라운드에서 2오버파 72타, 3라운드에서도 이븐파 70타로 타수를 줄이지 못하다 최종 합계 이븐파 280타, 공동 54위로 대회를 마쳤다.
김주형은 올 시즌 13개 대회에 출전해 11개 대회에서 컷을 통과했으나 ‘톱10’ 입상은 이른바 ‘그들만의 리그’인 머틀비치 클래식 공동 6위가 유일하다. 페덱스컵 랭킹은 110위, 세계랭킹은 144위까지 밀린 상태다.
대회 우승은 연장 승부 끝에 러셀 헨리(미국)가 차지했다. 헨리는 이날 3타를 줄여 에릭 콜(미국)과 공동 선두에 오른 뒤 18번 홀(파4)에서 가진 연장 1차전에서 천금같은 버디를 잡아 통산 6승째에 성공했다. 우승 상금은 178만2000달러(약 26억8200만 원).
단독 선두로 최종 라운드에 임하며 2023년 데뷔 이후 생애 첫 승이 기대됐던 콜은 9번 홀(파4)에서 범한 더블 보기가 뼈 아팠다. 헨리는 16∼18번홀 연속 버디로 승부를 연장으로 끌고 가는데 성공했다.
‘디펜딩 챔피언’ 벤 그리핀은 마지막날 5타를 줄이는 무서운 뒷심으로 알렉스 스몰리, 맥 메이스너(이상 )와 함께 공동 3위(최종합계 11언더파 269타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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