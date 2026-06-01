첫날 공동 1위였는데…김주형, 찰스 슈와브 챌린지 공동 54위

러셀 헨리, 통산 6승 달성

김주형. AFP연합뉴스

‘디펜딩 챔피언’ 벤 그리핀은 마지막날 5타를 줄이는 무서운 뒷심으로 알렉스 스몰리, 맥 메이스너(이상 )와 함께 공동 3위(최종합계 11언더파 269타)로 대회를 마쳤다.