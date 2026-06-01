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[¼Óº¸] ¡°4¸í »ç¸Á¡¤2¸í ºÎ»ó¡± ´ëÀü ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º Æø¹ß »ç°í

ÀÔ·Â:2026-06-01 11:18
¼öÁ¤:2026-06-01 12:35
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1ÀÏ ¿ÀÀü ´ëÀü À¯¼º±¸ ¿Ü»ïµ¿ ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º ´ëÀü»ç¾÷Àå¿¡¼­ Æø¹ß »ç°í°¡ ³ª Á¤¹® ¾ÕÀÌ ÅëÁ¦ ÁßÀÎ °¡¿îµ¥, ÇÑ±¹ Àü·Â °ü°èÀÚ°¡ Á¤¹® ¾ÈÀ¸·Î ÁøÀÔÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

´ëÀü À¯¼º±¸ ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º ´ëÀü°øÀå¿¡¼­ Æø¹ß »ç°í°¡ ¹ß»ýÇØ 4¸íÀÌ ¼ûÁö°í 2¸íÀÌ Å©°Ô ´ÙÃÆ´Ù.

°æÂû°ú ¼Ò¹æ ´ç±¹¿¡ µû¸£¸é 1ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã59ºÐÂë ´ëÀü À¯¼º±¸ ¿Ü»ïµ¿ ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º ´ëÀü°øÀå¿¡¼­ Æø¹ß »ç°í°¡ ³µ´Ù´Â ½Å°í°¡ Á¢¼öµÆ´Ù.

ÀÌ »ç°í·Î ÇöÀç±îÁö 4¸íÀÌ »ç¸ÁÇß°í, 2¸íÀº Àü½Å¿¡ È­»óÀ» ÀÔ¾î º´¿øÀ¸·Î ¿Å°ÜÁ³´Ù. ÇöÀå¿¡ ÀÖ´ø ³ª¸ÓÁö 1¸íÀº ½º½º·Î ´ëÇÇÇÑ °ÍÀ¸·Î ¼Ò¹æ ´ç±¹Àº ÆÄ¾ÇÇÏ°í ÀÖ´Ù.


»ç°í Á÷ÈÄ 119¿¡´Â ¡°Æø¹ßÀ½ÀÌ µé·È´Ù¡±, ¡°¿¬±â°¡ ¸¹ÀÌ ³­´Ù¡±´Â ½Å°í°¡ ÀÕµû¶ú´Ù. ºñ½ÁÇÑ ½Ã°£´ë Á¢¼öµÈ °ü·Ã ½Å°í´Â 30¿©°Ç¿¡ ´ÞÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

¼Ò¹æ ´ç±¹Àº ¿ÀÀü 11½Ã17ºÐÂë ´ëÀÀ 1´Ü°è¸¦ ¹ß·ÉÇÏ°í ÁøÈ­¿¡ ³ª¼¹´Ù. È­Àç ¹ß»ý 50ºÐ ¸¸¿¡ ÃÊÁøÀ» ¿Ï·áÇß´Ù.

°æÂû°ú ¼Ò¹æ ´ç±¹Àº °øÀå 1Ãþ¿¡¼­ ¾Ë ¼ö ¾ø´Â ¿øÀÎÀ¸·Î Æø¹ßÀÌ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ´ç±¹Àº È­Àç Áø¾Ð°ú ÇöÀå ¼ö½ÀÀ» ¸¶Ä¡´Â ´ë·Î Á¤È®ÇÑ ÀÎ¸íÇÇÇØ ±Ô¸ð¿Í Æø¹ß ¿øÀÎ µîÀ» Á¶»çÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.


ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º ´ëÀü°øÀå¿¡¼­´Â °ú°Å¿¡µµ µÎ ¹øÀÇ Æø¹ß »ç°í°¡ ÀÖ¾ú´Ù. 2018³â 5¿ù¿¡´Â Æø¹ß »ç°í·Î ÇöÀå¿¡¼­ 2¸íÀÌ ¼ûÁ³°í, ÁßÈ­»óÀ» ÀÔ°í Ä¡·á¸¦ ¹Þ´ø ±Ù·ÎÀÚ 3¸íµµ ³¡³» »ç¸ÁÇß´Ù. 2019³â 2¿ù¿¡µµ ´ëÀü°øÀå 70µ¿ ÃßÁøÃ¼ ÀÌÇü°ø½Ç¿¡¼­ Æø¹ß°ú ÇÔ²² ºÒÀÌ ³ª ±Ù·ÎÀÚ 3¸íÀÌ ¼ûÁ³´Ù.

¹éÀç¿¬ ±âÀÚ energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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