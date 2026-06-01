꿀벌 살리고 양봉업 키운다…한국양봉발전협의체 출범

국내 5개 양봉 유관단체 업무협약 체결

산업 경쟁력 강화·생태계 보전 위한 공동 대응키로

서울의 한 초등학교 학생들이 꿀벌체험교실에서 벌통을 관찰하고 있다. 국민일보 DB

협의체에는 한국양봉협회를 비롯해

먹사니즘 전국네트워크 동물복지특별위원회(위원장 박연진)와 한국양봉농협(조합장 김용래), 대한꿀벌수의사회(회장 임윤규), 한국청년양봉회(회장 김명진) 등이 참여했다.