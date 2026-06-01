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꿀벌 살리고 양봉업 키운다…한국양봉발전협의체 출범

입력:2026-06-01 11:12
수정:2026-06-01 11:17
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국내 5개 양봉 유관단체 업무협약 체결
산업 경쟁력 강화·생태계 보전 위한 공동 대응키로


지속 가능한 양봉업과 꿀벌 생태계 보호를 위한 한국양봉발전협의체가 출범했다.

1일 ㈔한국양봉협회(회장 박근호)에 따르면 국내 5개 양봉 관련 단체는 지난달 27일 서울 중구의 한국양봉농협 본점에서 ‘지속가능한 양봉업 및 꿀벌 생태계 협력을 위한 업무협약’을 체결하고 한국양봉발전협의체를 발족했다.

서울의 한 초등학교 학생들이 꿀벌체험교실에서 벌통을 관찰하고 있다. 국민일보 DB

협의체에는 한국양봉협회를 비롯해 먹사니즘 전국네트워크 동물복지특별위원회(위원장 박연진)와 한국양봉농협(조합장 김용래), 대한꿀벌수의사회(회장 임윤규), 한국청년양봉회(회장 김명진) 등이 참여했다.


이들 각 단체는 지속가능한 양봉업 발전과 건강한 꿀벌 생태계 조성을 위한 상호 협력을 강화하고, 기관 간 교류 확대를 통해 각 단체와 국내 양봉산업 전반의 발전을 함께 도모하기로 뜻을 모았다.

박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr

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