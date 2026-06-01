1호 국가도시공원 치열한 경쟁 예고…대구 참전 본격화
전국 제1호 국가도시공원을 차지하기 위한 지방자치단체들 간 치열한 경쟁이 예상된다. 대구시도 전략 마련과 우위 선점 등을 위해 유치 활동을 본격화했다.
대구시는 최근 대구 대표 도심녹지공원 두류공원의 국가도시공원 지정을 위한 ‘시민참여 거버넌스 추진단’ 킥오프 회의를 열었다고 1일 밝혔다.
국가도시공원은 국가적 기념사업이나 자연경관, 역사·문화유산 보전을 목적으로 국토교통부 장관이 지정하는 공원으로 지정 시 국가 차원의 행정·재정적 지원을 받을 수 있다. 국가도시공원 지정 제도는 이전에도 있었지만 까다로운 법률상 요건을 충족한 공원이 없어 전국에서 단 한 곳도 지정된 사례가 없었다. 하지만 지난해 국회에서 ‘도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 개정안’이 통과돼 지정 길이 열렸고 두류공원도 도전 기회를 얻었다. 정부 공모는 이르면 올해 하반기 이뤄질 수도 있을 것으로 예상된다.
대구시는 이에 두류공원을 영남권 거점 국가도시공원으로 조성하기 위한 기본구상 수립 용역을 추진 중이다. 29명의 전문가와 시민 등이 참여하는 시민참여 거버넌스 추진단도 구성했다.
1977년 문을 연 두류공원은 매년 1000만명 이상이 찾는 휴식공간으로 수십년 동안 대구시민들의 사랑을 받고 있다. 두류공원 일대에 문화시설이 모여 있어 대구 대표 문화공간으로 꼽히기도 한다.
대구시는 두류공원에 대해 2·28민주의거기념탑이 있어 역사성을 갖춘 것은 물론 치맥페스티벌, 국제뮤지컬페스티벌 등이 열리는 공간으로 글로벌 인지도도 보유하고 있다고 평가했다. 또 기후위기가 글로벌 화두로 떠오른 요즘 더위의 대표 아이콘이었던 대구가 나무 심기 등을 통해 기온을 낮춘 이야기를 두류공원과 연계해 대구만의 장점으로 내세울 수 있다고 설명했다.
대구시가 논리 개발에 속도를 내는 이유는 치열한 경쟁이 예상되기 때문이다. 인천시(소래습지), 부산시(낙동강하구), 광주시(중앙근린공원), 울산시(울산대공원) 등 10여곳의 지자체들이 제1호 국가도시공원 타이틀을 획득하기 위해 나섰다고 알려졌기 때문이다.
김정섭 대구시 환경수자원국장은 “두류공원은 다양한 역사·문화 자원과 대규모 축제가 어우러진 공간으로 자리매김하고 있다”며 “체계적인 관리와 안정적인 재정 지원을 위해 국가도시공원 지정이 반드시 필요하다”고 강조했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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