‘전국 로컬 브랜드, 포항에 모였다’…‘ALL at 동빈’ 5000명 발길
경북 포항문화재단이 동빈문화창고1969에서 열고 있는 전국 로컬교류전 ‘ALL at 동빈’이 지역 간 문화 교류 플랫폼으로 주목받고 있다.
포항문화재단에 따르면 지난 5월 1일부터 27일까지 약 5000명의 방문객이 ‘ALL at 동빈’ 행사장을 찾으며 흥행을 이어가고 있다.
이번 프로젝트에는 전국 16개 도시에서 활동하는 로컬 브랜드 52개 팀이 참여해 지역 고유의 콘텐츠와 문화를 공유하고 있다. 행사는 6월 21일까지 진행된다.
핵심 프로그램인 ‘마켓 at 동빈’은 지난 달 2일부터 23일까지 매주 토요일 총 4회 운영됐다. 로컬 기반 식음료(F&B), 독립출판·문학, 라이프스타일 분야 브랜드들이 참여해 지역의 정체성과 이야기를 담은 상품과 콘텐츠를 선보였다.
강원의 ‘감자꽃보부상’, 영주의 ‘밀라플라’, 울릉의 ‘울릉브루어리’, 익산의 ‘비마이크’, 부안의 ‘시고르라이프’ 등 전국 각지 대표 로컬 브랜드들이 참여해 눈길을 끌었다.
전시와 함께 다양한 프로그램도 진행됐다. 행사 첫날에는 이선철 감자꽃스튜디오 대표가 ‘공간 기반 로컬 창업 전략’을 주제로 강연을 펼쳤고, 주재원 한동대학교 교수는 ‘로컬리티의 현실’을 주제로 지역 정체성에 대한 담론을 제시했다.
이어 포항 로컬 콘텐츠 스튜디오 ‘파동’의 사례 발표와 울릉브루어리의 브랜딩 토크, 단편영화 상영 및 관객과의 대화(GV) 등이 이어졌다.
이 밖에도 어린와 가족 관람객이 함께한 동화책 북토크, 청년 로컬 담론 프로그램, 요가 프로그램, 국악 공연 등 세대와 장르를 아우르는 다양한 콘텐츠가 마련돼 행사에 활기를 더했다.
이번 전시는 로컬을 고정된 개념이 아닌 확장 가능한 관계로 해석하고, 브랜드를 매개로 지역 간 연결을 시도하는 데 의미를 둔다. 특히 과거 포항 수산물 물류 거점이었던 옛 수협 냉동창고를 복합문화공간으로 재생한 동빈문화창고1969에서 열려 공간 재생의 상징성을 더하고 있다.
자세한 사항은 올앳동빈 홈페이지와 포항문화포털, SNS 등을 통해 확인할 수 있다.
포항문화재단 관계자는 “앞으로도 동빈문화창고1969가 지역과 사람, 콘텐츠를 연결하는 복합문화 거점으로 자리매김할 수 있도록 다양한 협력과 실험을 이어가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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