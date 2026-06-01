부산은행, 돈키호테와 손잡고 일본 여행객 할인 혜택
일본 여행객 겨냥 제휴 마케팅 강화
환전부터 쇼핑까지 실속 혜택 제공
BNK부산은행은 일본 여행을 준비하는 환전 고객을 대상으로 일본 최대 할인점인 돈키호테 할인 혜택과 여행용 사은품을 제공하는 이벤트를 시행한다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 부산은행과 돈키호테 운영사 간 전략적 제휴의 하나로 마련됐다. 일본을 찾는 여행객이 현지에서 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 환전 서비스와 쇼핑 할인 혜택을 연계한 것이 특징이다.
이벤트는 모바일뱅킹과 인터넷뱅킹을 통한 환전 고객, 김해공항과 부산항 국제여객터미널 영업소 환전 고객을 대상으로 진행된다.
행사 기간 일본 전역의 돈키호테 매장에서 1만엔 이상 구매하면 기존 면세 10% 혜택에 더해 5% 추가 할인을 받을 수 있다. 3만엔 이상 구매 고객에게는 7% 추가 할인 혜택이 제공된다.
비대면 환전 고객 대상 이벤트는 이날부터 내년 5월 31일까지 진행된다. 할인쿠폰은 부산은행 모바일뱅킹과 인터넷뱅킹 이벤트 페이지에서 받을 수 있으며 고객은 쿠폰에 포함된 QR코드를 일본 현지 매장에서 제시하면 된다.
대면 환전 고객 대상 이벤트는 올해 말까지 진행된다.
김해공항과 국제여객터미널 영업소에서 환전한 고객에게는 110V 변환 어댑터, 기내용 슬리퍼, 캐리어 보조 가방 등 여행용 사은품이 제공된다.
돈키호테는 일본 전역에 660여개 매장을 운영하는 일본 최대 규모의 종합 할인점으로, 외국인 관광객들이 많이 찾는 대표 쇼핑 브랜드다.
김영준 부산은행 기업고객그룹장은 “일본 여행을 준비하는 고객들이 현지에서 실질적으로 활용할 수 있는 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 환전·송금 고객을 위한 다양한 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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