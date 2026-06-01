동네 행패 부린 70대 결국 실형
누범 기간 중 또 반복
술에 취해 상습적으로 동네에서 행패를 부려온 70대 남성이 결국 법원에서 실형을 선고받았다.
울산지법 형사4단독 임정윤 부장판사는 특수재물손괴 및 폭행, 업무방해 등의 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년을 선고했다고 1일 밝혔다.
A씨는 지난해 5월 아침 북구 자기 집 인근 골목길에서 같은 동네에 사는 외국인이 마음에 들지 않는다며 외국인 집 창문을 깨뜨렸다. 이를 본 주민 B씨가 나무라자, B씨의 멱살을 잡고 흔드는 등 폭행했다.
지난해 8월 저녁에는 집에서 술을 마시다가 옆집 창문을 주먹으로 쳐 깨뜨리고 이웃이 깨진 유리 조각을 빗자루로 쓸며 항의하자, 빗자루를 빼앗아 턱을 때렸다.
그는 또 음식점에 들어가 술을 마신 뒤 업주에게 택시를 불러달라고 요청해 타고 떠난 후 갑자기 다시 돌아와 “왜 저 택시를 불렀냐”며 욕설하고, 업주 손을 잡아당기는 등 1시간 동안 영업을 방해했다.
재판부는 “피고인은 이미 여러 차례 비슷한 범죄로 처벌받은 전력이 있음에도 자숙하지 않고 누범 기간 중에 또다시 범행을 저질렀다”며 “상습적인 주취 폭력 성향을 교정하고 재범을 방지하기 위해서는 일정 기간 사회에서 격리할 필요가 있다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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