4타 차 선두였는데…주수빈, 14번 홀 더블보기에 날아간 생애 첫 승
숍라이트 LPGA 이소미 등과 공동 4위
마지막날 5타 줄인 셀린 부티에 역전승
‘투어 4년차’ 주수빈이 51번째 출전만에 찾아온 생애 첫 승 기회를 살리지 못했다.
주수빈은 1일(한국시간) 미국 뉴저지주 갤러웨이의 시뷰 호텔&골프 클럽의 베이 코스(파71)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 숍라이트 LPGA(총상금 200만달러) 마지막날 3라운드에서 버디 3개를 잡았지만 더블보기 1개, 보기 3개를 쏟아내 2타를 잃었다.
최종합계 6언더파 207타를 기록한 주수빈은 마지막날 5언더파 66타를 쳐 뒤집기에 성공한 셀린 부티에(프랑스·합계 9언더파 204타)에게 우승컵을 내주고 공동 4위로 대회를 마쳤다.
2023년 LPGA투어 데뷔 이후 최고의 성적이자 올 시즌 두 번째 ‘톱10’ 입상이었지만 4타 앞선 단독 선두로 3라운드를 시작했기에 아쉬움은 컸다.
2022년 LPGA투어 Q시리즈 공동 34위로 LPGA투어 입회에 성공한 주수빈은 2023년 이 대회에서 거둔 공동 6위가 개인 역대 최고 성적이었다.
주수빈은 이날 티샷, 아이언샷이 페어웨이와 그린을 나란히 6차례씩 놓치면서 힘든 경기를 펼쳤다. 게다가 퍼트수마저 32개로 치솟았다.
전반 9홀에서 보기와 버디를 2개씩 주고 받아 타수를 줄이지 못한 주수빈은 14번 홀(파4)에서 범한 더블보기가 뼈아팠다. 티샷이 러프로 들어간 뒤 실수를 연발해 네 번만에 볼을 그린에 올린 뒤 2퍼트로 홀아웃한 것.
16번 홀(파4)에서 3퍼트로 보기를 범해 ‘톱5’에서도 밀려날 위기였으나 17번 홀(파3)에서 버디를 잡아 한숨을 돌렸다.
마지막 18번 홀(파5)에서는 드라이버로 두 번째샷을 하는 초강수를 두면서까지 반전을 노렸으나 볼이 그린 벙커에 빠지는 바람에 파로 마무리했다.
주수빈은 경기를 마친 뒤 가진 방송 인터뷰에서 “선두에서 대회 마지막 날을 시작한 것은 처음이었는데 매우 재미있었다”며 “나로서는 최선을 다했고 준비도 잘했다고 생각한다”고 말했다.
부티에는 2023년 10월 메이뱅크 챔피언십 우승 이후 2년 8개월 만에 승수를 추가했다. 통산 7승째로 우승 상금은 30만 달러(약 4억5000만 원). 2021년에 이어 대회 두 번째 우승이다.
아르피차야 유볼(태국)이 2위(최종합계 8언더파 205타), 로런 월시(아일랜드)가 3위(최종합계 7언더파 206타)를 차지한 가운데 마지막 날 2타를 줄인 이소미가 주수빈과 함께 공동 4위로 대회를 마쳤다. 시즌 3번째 ‘톱10’ 입상이다.
전지원은 2타를 줄여 8위(최종합계 5언더파 208타)로 대회를 마쳤다. 시즌 처음이자 통산 3번째 ‘톱10’ 입상이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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