[속보] 코스피, 장중 8800 돌파…사상 최고치 경신
코스피가 4% 넘게 급등해 8800선에 올라서며 사상 최고치를 경신했다.
1일 오전 10시51분 현재 코스피는 전 거래일 대비 340.35포인트(4.02%) 급등한 8816.50을 기록 중이다.
이날 코스피 지수는 개장 약 1분 만에 8500포인트를 넘어섰으며 이어 8600선과 8700선을 차례로 돌파했다.
현재 삼성전자가 10% 가까이 급등하면서 지수를 견인하고 있다. 삼성전자는 장중 34만8500원까지 올라 지난달 27일 32만3000원에 이어 3거래일 만에 사상 최고가를 경신하고 있다.
기관 중심의 매수세가 대거 유입되며 지수 상승을 견인하고 있다. 유가증권시장에서 기관과 개인은 각각 1조7085억원, 1532억원을 순매수하고 있으며 외국인은 1조7497억원을 순매도하고 있다.
시가총액 상위 종목은 흐름이 다소 엇갈리고 있다. 대장주인 삼성전자가 10% 가까이 오르고 있고 삼성물산이 8%대 급등세를 나타내고 있는 반면 삼성전기(-4.80%), LG에너지솔루션(-1.53%) 등은 하락세다.
그외 SK하이닉스, SK스퀘어, 현대차, HD현대중공업, 기아 등이 1~2% 안팎의 상승세를 나타내고 있다.
같은 시간 코스닥 지수는 22.22포인트(2.07%) 내린 1052.39를 기록 중이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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