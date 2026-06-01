정청래 “尹·李·朴은 ‘감옥 3인방’…역사 속으로 보내야”

정청래 “尹·李·朴은 ‘감옥 3인방’…역사 속으로 보내야”
더불어민주당 정청래 총괄 상임선거대책위원장은 1일 윤석열·이명박·박근혜 전 대통령을 ‘감옥 3인방’으로 규정하면서 “이들이 이재명 대통령을 흔들고 있다. 대한민국을 과거로 후진시키려 하고 있다”고 주장했다.
정 위원장은 이날 충남 천안에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 “이번 선거는 대한민국을 좀먹는 구태·적폐·내란 세력과 단절하고 대한민국 대도약으로 나아가는 장대한 서막이 될 것”이라며 이같이 말했다.
정 위원장은 “윤석열·이명박·박근혜의 선거전 등판은 국민 무시”라며 “감옥 3인방을 역사 속으로 이제 보내야 한다”고 강조했다. 그러면서 “내란의 큰불은 잡혔지만, 내란의 잔불들이 준동하고 있다”면서 “내란의 잔불을 제거해야 한다”고 덧붙였다.
정 위원장은 6·3 지방선거 사전투표율이 역대 지방선거 최고치(23.51%)를 기록한 것에 대해서는 “국민의 간절한 염원이 담긴 결과”라며 “경이로운 투표율은 사전투표 부정 선거론을 외치며 국민을 현혹하는 자들의 주장이 얼마나 민심과 괴리가 있는지를 여실히 증명하고 있다”고 말했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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