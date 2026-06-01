민간 재개발 한계 넘는다… 부산시, 공공주도 정비모델 첫 시동

신평2 재개발에 공공참여 정비 첫 적용

사업성·공공성·디자인 혁신 함께 추진

주민 부담 줄이고 사업기간 단축 기대



부산시가 재개발 사업의 고질적인 문제로 지적돼 온 사업 지연과 주민 갈등을 줄이기 위해 공공이 초기 단계부터 참여하는 새로운 재개발 모델 도입에 나섰다.



부산시는 사하구 신평동 일원 신평2 재개발사업에 ‘정비계획 입안요청제’를 적용하고 정비계획 기본방향 수립 용역에 착수했다고 1일 밝혔다.



정비계획 입안요청제는 주민이 구역 경계를 설정해 정비계획 입안을 요청하면 지방자치단체가 사업 초기부터 계획 수립을 지원하는 제도다. 사업성 위주로 추진되던 기존 민간 주도 정비사업의 한계를 보완하기 위해 도입됐다.



그동안 재개발 사업은 사업성 확보에 집중되면서 기반시설 부족이나 획일적인 단지 조성, 잦은 계획 변경에 따른 사업 지연 등의 문제가 반복돼 왔다. 시는 공공이 초기 단계부터 참여하면 공공성과 사업성을 함께 고려한 계획 수립이 가능해지고 사업 추진 과정의 불확실성도 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.



이번 용역 대상지는 신평동 일원 약 5만2000㎡ 규모다. 시는 토지이용계획과 주택건설계획, 도로·공원 등 기반시설 배치, 생활SOC 조성 방안 등을 종합적으로 검토해 정비계획의 밑그림을 마련할 계획이다.







앞서 시는 지난 3월 입찰공고를 시작으로 최근 제안서 평가를 거쳐 용역업체를 선정했다. 앞으로 전문가와 주민, 자치구가 함께 참여하는 협의 과정을 통해 구체적인 건축계획과 정비 방향을 마련할 예정이다.



시는 이번 신평2 재개발사업을 시작으로 입안요청제가 적용된 다른 정비사업 대상지에도 하반기 추가 용역을 발주할 계획이다. 향후 사업 성과를 분석해 부산형 공공참여 재개발 모델로 확대하는 방안도 검토하고 있다.



배성택 부산시 주택건축국장은 "정비계획 기본방향 수립은 도시의 미래 모습을 결정하는 가장 중요한 출발점"이라며 "공공의 혁신적인 가이드라인을 바탕으로 주민 시행착오는 줄이고 도시 디자인 혁신과 공공성 확보를 동시에 실현하겠다"고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 925 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 재개발 사업의 고질적인 문제로 지적돼 온 사업 지연과 주민 갈등을 줄이기 위해 공공이 초기 단계부터 참여하는 새로운 재개발 모델 도입에 나섰다.부산시는 사하구 신평동 일원 신평2 재개발사업에 ‘정비계획 입안요청제’를 적용하고 정비계획 기본방향 수립 용역에 착수했다고 1일 밝혔다.정비계획 입안요청제는 주민이 구역 경계를 설정해 정비계획 입안을 요청하면 지방자치단체가 사업 초기부터 계획 수립을 지원하는 제도다. 사업성 위주로 추진되던 기존 민간 주도 정비사업의 한계를 보완하기 위해 도입됐다.그동안 재개발 사업은 사업성 확보에 집중되면서 기반시설 부족이나 획일적인 단지 조성, 잦은 계획 변경에 따른 사업 지연 등의 문제가 반복돼 왔다. 시는 공공이 초기 단계부터 참여하면 공공성과 사업성을 함께 고려한 계획 수립이 가능해지고 사업 추진 과정의 불확실성도 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.이번 용역 대상지는 신평동 일원 약 5만2000㎡ 규모다. 시는 토지이용계획과 주택건설계획, 도로·공원 등 기반시설 배치, 생활SOC 조성 방안 등을 종합적으로 검토해 정비계획의 밑그림을 마련할 계획이다.특히 단순한 주택 공급을 넘어 혁신적인 디자인을 적용한 주거 랜드마크 조성과 주민 맞춤형 생활SOC 확충 방안도 함께 검토한다. 용역비는 부산시가 부담해 주민들의 초기 비용 부담도 줄일 수 있도록 했다.앞서 시는 지난 3월 입찰공고를 시작으로 최근 제안서 평가를 거쳐 용역업체를 선정했다. 앞으로 전문가와 주민, 자치구가 함께 참여하는 협의 과정을 통해 구체적인 건축계획과 정비 방향을 마련할 예정이다.시는 이번 신평2 재개발사업을 시작으로 입안요청제가 적용된 다른 정비사업 대상지에도 하반기 추가 용역을 발주할 계획이다. 향후 사업 성과를 분석해 부산형 공공참여 재개발 모델로 확대하는 방안도 검토하고 있다.배성택 부산시 주택건축국장은 "정비계획 기본방향 수립은 도시의 미래 모습을 결정하는 가장 중요한 출발점"이라며 "공공의 혁신적인 가이드라인을 바탕으로 주민 시행착오는 줄이고 도시 디자인 혁신과 공공성 확보를 동시에 실현하겠다"고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지