사전 투표율 ‘양극화’ 뚜렷…상위 20곳 전부 ‘전남·전북’
6·3 지방선거 사전투표에서 투표율이 높았던 상위 20곳이 전부 전남과 전북의 기초자치단체였던 것으로 나타났다. 가장 높은 사전투표율을 보인 곳은 전북 순창으로 투표율이 62%를 웃돈 것으로 집계됐다.
한국리서치가 1일 발표한 사전투표율 분석 자료에 따르면, 지난 29~30일 진행된 사전투표에서 투표율이 높았던 지역은 순창(62.41%), 전남 신안(61.31%), 전남 진도(55.03%) 등이었다.
투표율이 가장 낮았던 곳은 경북 포항 북구(16.30%), 경북 경산(16.37%), 경북 포항 남구(16.83%) 등이었다.
한국리서치는 “상위 20개 기초자치단체는 모두 전북과 전남에서 나왔으며 하위 20곳 중 10곳은 대구·경북의 기초자치단체였다”고 설명했다.
17개 광역자치단체를 기준으로 살폈을 때도 투표율이 가장 높았던 지역은 전남(38.95%)과 전북(35.05%), 광주(27.83%) 순이었다. 반면 대구의 사전투표율은 18.65%로 최저를 기록했다.
이번 선거는 역대 가장 높은 사전투표율(23.51%)을 기록했지만 이 같은 흐름이 최종 투표율로 이어질지는 미지수다.
한국리서치는 “직전 제8회 지방선거에서도 사전투표율은 역대 최고를 기록했으나 당일 투표율이 크게 감소해 최종투표율은 7회 지선 대비 9.3% 포인트 줄어든 바 있다”며 “어차피 투표할 사람이 사전투표일에 대거 투표한 것인지, 혹은 전반적인 투표 열기가 상승한 것인지는 6월 3일이 돼봐야 가늠할 수 있을 것”이라고 말했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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