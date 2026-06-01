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사전 투표율 ‘양극화’ 뚜렷…상위 20곳 전부 ‘전남·전북’

입력:2026-06-01 10:44
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6·3 지방선거 사전투표가 마무리된 다음 날인 31일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거종합상황실에서 관계자가 관내사전투표함 보관장소 CCTV를 확인하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 사전투표에서 투표율이 높았던 상위 20곳이 전부 전남과 전북의 기초자치단체였던 것으로 나타났다. 가장 높은 사전투표율을 보인 곳은 전북 순창으로 투표율이 62%를 웃돈 것으로 집계됐다.

한국리서치가 1일 발표한 사전투표율 분석 자료에 따르면, 지난 29~30일 진행된 사전투표에서 투표율이 높았던 지역은 순창(62.41%), 전남 신안(61.31%), 전남 진도(55.03%) 등이었다.

투표율이 가장 낮았던 곳은 경북 포항 북구(16.30%), 경북 경산(16.37%), 경북 포항 남구(16.83%) 등이었다.


한국리서치는 “상위 20개 기초자치단체는 모두 전북과 전남에서 나왔으며 하위 20곳 중 10곳은 대구·경북의 기초자치단체였다”고 설명했다.

17개 광역자치단체를 기준으로 살폈을 때도 투표율이 가장 높았던 지역은 전남(38.95%)과 전북(35.05%), 광주(27.83%) 순이었다. 반면 대구의 사전투표율은 18.65%로 최저를 기록했다.

이번 선거는 역대 가장 높은 사전투표율(23.51%)을 기록했지만 이 같은 흐름이 최종 투표율로 이어질지는 미지수다.


한국리서치는 “직전 제8회 지방선거에서도 사전투표율은 역대 최고를 기록했으나 당일 투표율이 크게 감소해 최종투표율은 7회 지선 대비 9.3% 포인트 줄어든 바 있다”며 “어차피 투표할 사람이 사전투표일에 대거 투표한 것인지, 혹은 전반적인 투표 열기가 상승한 것인지는 6월 3일이 돼봐야 가늠할 수 있을 것”이라고 말했다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

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