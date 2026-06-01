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“왜 여러 층 멈춰” 엘리베이터서 택배기사 밀친 70대 입건

입력:2026-06-01 10:43
수정:2026-06-01 10:44
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경기 안양의 한 아파트에서 엘리베이터 이용 문제로 택배기사와 다툰 70대 입주민이 경찰에 입건됐다.

경기 안양만안경찰서는 폭행과 업무방해 혐의로 70대 A씨를 조사하고 있다고 1일 밝혔다.

A씨는 지난달 26일 오전 10시40분쯤 안양시 만안구 안양동의 한 아파트 엘리베이터 안에서 택배기사 B씨를 밀치는 등 폭행한 혐의를 받는다.


당시 B씨는 택배 배송을 위해 엘리베이터를 이용하고 있었다. A씨는 엘리베이터가 배송 과정에서 여러 층에 멈추자 불만을 드러냈고, 이 과정에서 두 사람 사이에 말다툼이 벌어진 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨가 “B씨에게도 폭행을 당했다”는 취지로 진술함에 따라 B씨 역시 폭행 혐의로 입건했다. 두 사람은 크게 다치지는 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 목격자 진술과 CCTV 등을 토대로 정확한 경위를 확인하고 있다.


백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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