노관규 “연향들 폐열 활용 체육시설 조성”…주민편익시설 공약
공공자원화시설 폐열 활용 방안 제시
국제규격 수영장·실내체육시설 조성 구상
“연향들, 명품 주거환경으로 만들 것”
노관규 무소속 순천시장 후보가 연향들 차세대 공공자원화시설과 연계한 주민편익시설 조성 구상을 내놨다.
노 후보는 1일 공공자원화시설에서 발생하는 폐열을 활용해 국제규격 수영장과 배드민턴장, 실내승마장 등 체육·복지시설을 조성하겠다는 내용의 공약을 발표했다.
노 후보는 공공자원화시설을 단순한 폐기물 처리시설이 아닌 자원순환과 에너지 활용 기능을 갖춘 시설로 운영하겠다는 구상이다.
특히 폐열을 체육시설 운영에 활용해 에너지 비용을 절감하고 시민 편익을 높이겠다고 밝혔다.
노 후보는 “수영장은 물을 데우고 수온을 유지하는 데 많은 에너지가 필요한 시설”이라며 “폐열을 활용하면 운영비 부담을 줄이고 시민 이용 편의도 높일 수 있다”고 설명했다.
그러면서 “인근 여수와 광양에는 국제규격 수영장이 있지만 순천에는 아직 관련 시설이 부족하다”며 “도시 규모에 걸맞은 체육 인프라를 확충하겠다”고 말했다.
노 후보는 연향들을 공원과 체육, 문화시설이 결합된 주거공간으로 조성하겠다는 계획도 밝혔다.
그는 “연향들은 순천의 미래 주거환경을 보여주는 공간이 돼야 한다”며 “공공자원화시설과 주민편익시설을 연계해 시민들이 체감할 수 있는 생활환경을 만들겠다”고 말했다.
이어 “환경과 에너지, 복지가 함께 선순환하는 자원순환 모델을 구축해 연향들을 명품 주거환경으로 조성하겠다”고 덧붙였다.
순천=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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