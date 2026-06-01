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제주도, 국제관계대사에 박종석 대사 임용

입력:2026-06-01 10:40
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1일 제주도지사 집무실에서 박종석 전 주쿠웨이트 대사(사진 오른쪽)에 대한 임용장 수여식이 열렸다. 제주도 제공

제주도는 박종석 전 주쿠웨이트 대사를 국제관계대사로 임용하고, 1일 오전 임용장을 수여했다.

1967년생인 박종석 대사는 외무고시 25회 출신으로, 주쿠웨이트 대사·극지협력대표·주네팔 대사, 국립외교원 기획부장 등을 역임했다.

앞으로 박 대사는 제주의 경제·통상·문화 외교를 강화하고 국제행사 유치, 해외교류사업 지원, 중앙부처 및 지방자치단체 간 국제협력 업무를 총괄하게 된다.


제주도는 박 대사가 외교부 경력을 살려 중동과 남아시아 등 새로운 지역으로 제주의 외교·통상 무대를 확장하는 가교 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

국제관계대사는 지방자치단체의 국제 경쟁력 강화를 위해 외교부의 추천을 받아 도지사가 임용하는 자리다.

직전 임기모 대사는 2024년 10월부터 2025월 8월까지 재직한 뒤 주캐나다 대사로 자리를 옮겼다.


이후 국제관계대사직은 외교부의 APEC 등 주요 국제행사 준비 일정 등으로 인해 한동안 공석으로 유지됐다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

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