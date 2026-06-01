“대중교통·셔틀 이용하세요”… 대전시, 현충일 교통대책 추진

먼저 대전월드컵경기장·노은농수산물시장 주차장을 무료 개방하고 대전월드컵경기장과 현충원을 연결하는 셔틀버스를 운영한다.

임시 버스전용차로도 운영한다. 운영 시간은

구간은 노은네거리~수정초교네거리~덕명네거리~현충원이다. 셔틀버스와 중·대형버스, 행사차량, 긴급차량 등이 이용할 수 있다.

현충원역을 경유하는 시내버스 6개 노선은 현충일 당일 유성IC 방향으로 우회 운행하며 월드컵경기장역 3번 출구 정류장에서 셔틀버스와 연계된다.

시는 고속도로 유성IC 진·출입 혼잡 완화를 위해 북대전IC·서대전IC·남세종IC 이용을 안내하는 한편, 고속도로 정보 단말기를 통해 실시간 교통정보를 제공할 계획이다.

남시덕 대전시 교통국장은 “현충원 방문 시 가급적 셔틀버스와 대중교통을 이용해 주시고, 우회 운행과 교통 통제에도 적극 협조해 주시길 바란다”고 말했다.