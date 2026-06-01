‘반도체 호황’ 5월 수출도 역대 최대…전년 동기대비 53.2%↑
전 세계적 반도체 호황에 힘입어 한국의 월간 수출액이 석 달 연속 800억 달러를 넘기며 역대 최대 실적을 다시 한번 갈아치웠다. 컴퓨터와 화장품, 선박 등도 수출이 늘었다.
산업통상부가 1일 발표한 5월 수출입 동향에 따르면 5월 수출액은 877억5000만 달러로 집계됐다. 1년 전보다 53.2% 증가한 금액이자 지난 3월의 872억 달러를 넘어선 역대 최대 월간 수출액이다.
지난해 6월 전년 동월 대비 증가세로 돌아선 월간 수출은 이후 12개월 연속으로 월별 역대 최대 실적을 기록했다. 특히 지난 3월 사상 처음으로 800억 달러 고지를 밟은 데 이어 3개월 내리 월간 수출액 800억 달러를 넘기는 기염을 토했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출도 60.7% 늘어난 42억8000만 달러로 처음 40억 달러를 넘어섰다.
최대 수출 품목인 반도체의 영향이 컸다. 지난달 반도체 수출은 전년 동월 대비 169.4% 급증한 371억6000만 달러를 기록했다. 지난 3월의 328억 달러를 크게 상회한 역대 최대 월 수출액이다.
반도체 외에도 여러 품목의 수출액이 늘었다. 컴퓨터(290.7%) 석유제품(46.6%) 비철금속(41.5%) 선박(16.7%) 무선통신기기(12.6%) 등의 수출이 1년 전보다 증가했다. 화장품의 경우, ‘K-뷰티’ 열풍에 힘입어 24.2% 늘어난 11억8000만 달러를 기록하며 역대 5월 최대 실적을 기록했다.
반면 반도체와 함께 수출의 양대 기둥인 자동차는 58억3000만 달러로 5.9% 감소했다. 조업일수 감소와 국내 화재에 따른 부품 공급 문제, 중동 전쟁 발 물류 차질 등이 종합적으로 영향을 미쳤다.
수출과 함께 수입도 늘었다. 지난달 수입은 전년 동월 대비 20.8% 늘어난 608억 달러로 집계됐다. 원유와 석유제품, 반도체 장비 등 수입의 증가세가 눈에 띄었다.
지난달 무역수지는 269억5000만 달러 흑자로 전년 대비 200억 달러 이상 늘어난 흑자 폭을 보였다. 이는 최근 16개월 연속 흑자 기록이기도 하다.
올해 1~5월 누적 무역수지는 1019억1000만 달러로 나타났다. 기존의 연간 무역수지 흑자 최대 기록인 2017년의 952억 달러를 일찌감치 넘어선 것이다.
김정관 산업부 장관은 “중동 전쟁 종전 여부, 미국 관세, 유럽연합 철강 저율관세할당(TRQ) 등 통상 환경의 불확실성은 남아있다”며 “주요국과의 긴밀한 협의를 통해 우리 기업의 통상 리스크를 완화하고 안정적 수출 환경 조성에 힘쓰는 한편, 원유·나프타 등 핵심 수입 원자재의 안정적인 도입 및 공급망 점검을 통해 기업의 생산과 수출을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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