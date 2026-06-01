‘반도체 호황’ 5월 수출도 역대 최대…전년 동기대비 53.2%↑

지난달 14일 부산항에 수출용 컨테이너들이 야적돼 있다. 윤웅 기자

나프타 등 핵심 수입 원자재의 안정적인 도입 및 공급망 점검을 통해 기업의 생산과 수출을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.