충남도, 공공건축지원센터 직영 전환…통합지원플랫폼 운영
충남도는 공공건축지원센터를 도 직영체계로 전환하고, 공공건축 업무를 통합 지원하는 온라인 플랫폼을 운영한다고 1일 밝혔다.
공공건축 통합지원 플랫폼은 도의 공공건축 안내, 심의, 설계공모, 민간전문가 제도 등 관련 업무와 정보를 한 곳에서 처리하는 온라인 창구다.
그간 각 부서가 사업을 기획하고, 충남연구원이 일부 지원업무를 수행했지만 이제 도 건축디자인 부서가 건축기획부터 사전검토, 공공건축심의 등 공공건축 행정 전 과정을 수행한다.
도는 플랫폼에 축적된 사업별 추진현황과 심의결과 등을 유사 사업 검토, 업무 안내서 보완, 담당자 교육 등에 활용할 방침이다.
문석준 도 건축도시국장은 “건축기획과 사전검토, 심의, 설계공모까지 공공건축 전 과정을 연계해 행정절차를 간소화하고 사업 추진의 효율성을 높여 나가겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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