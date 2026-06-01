KAIST 등 4대 과기원, 딥테크 스타트업 지원 나서
한국과학기술원(KAIST) 등 4대 과학기술원이 기술력을 갖춘 국내 딥테크 스타트업의 글로벌 시장 진출 지원에 나선다.
KAIST는 광주과학기술원(GIST) 및 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST)과 함께 ‘2026 이머징테크 글로벌 론치패드’ 참여 기업을 19일까지 모집한다고 1일 밝혔다.
이 프로그램은 인공지능(AI)·양자기술·바이오 등 ‘이머징테크’ 분야 스타트업의 글로벌 시장 진출을 지원하기 위해 마련됐다. 기업의 준비 단계와 목표하는 시장에 따라 지원 방식을 나누고, 4대 과기원이 보유한 권역별 창업 네트워크와 해외 협력 인프라를 활용한다.
지원 유형 가운데 ‘글로벌 진출 트랙’은 해외 시장 진출을 준비 중이거나 일부 진출한 기업이 대상이다. 선정 기업은 해외 기술실증을 통해 현지 적합성과 사업화 가능성을 검증받고 전문가 네트워크를 지원받을 수 있다.
기업의 해외 진출 역량을 키우기 위한 과정인 ‘글로벌 준비 트랙’은 해외 진출 제품 및 고객발굴 전략 마련, 투자 유치 시나리오 설계, 현지 시장 진입 방법론 등을 중심으로 맞춤형 교육을 실시한다.
특히 미국 서부·동부, 싱가포르 등에서 열리는 국제 콘퍼런스에서 글로벌 빅테크 기업 관계자를 직접 만나 기술 검증, 사업 협력 기회를 얻게 된다.
참여 대상은 4대 과학기술원이 담당하는 권역 내 이머징테크 기업이다. KAIST는 중부권, GIST는 호남권, DGIST는 대경권, UNIST는 동남권을 담당한다. 기업 대표자가 4대 과학기술원 소속인 경우 소재지와 관계없이 해당 기관이 지원하게 된다.
프로그램의 세부 모집 일정과 지원 요건, 신청 방법은 이머징테크 글로벌 론치패드 안내 홈페이지 및 KAIST 창업원에서 확인할 수 있다.
이광형 KAIST 총장은 “전국 과학기술원의 협력과 권역별 기술창업 네트워크를 결집해 이머징테크 스타트업의 글로벌 진출을 지원하겠다”며 “국내 기술기업이 해외 시장 진입 과정의 시행착오를 줄이고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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