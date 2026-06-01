KAIST 등 4대 과기원, 딥테크 스타트업 지원 나서

KAIST는

‘2026 이머징테크 글로벌 론치패드’ 참여 기업을 19일까지 모집한다고 1일 밝혔다.

기업의 해외 진출 역량을 키우기 위한 과정인

해외 진출 제품 및 고객발굴 전략 마련, 투자 유치 시나리오 설계, 현지 시장 진입 방법론 등을 중심으로 맞춤형 교육을 실시한다.

특히 미국 서부·동부, 싱가포르 등에서 열리는 국제 콘퍼런스에서 글로벌 빅테크 기업 관계자를 직접 만나 기술 검증, 사업 협력 기회를 얻게 된다.

참여 대상은 4대 과학기술원이 담당하는 권역 내 이머징테크 기업이다. KAIST는 중부권, GIST는 호남권, DGIST는 대경권, UNIST는 동남권을 담당한다.

기업 대표자가 4대 과학기술원 소속인 경우 소재지와 관계없이 해당 기관이 지원하게 된다.