취약 시간에는 첨단 드론까지 폭염 현장 투입한다

경북도, 올해 신설되는 ‘폭염중대경보’ 단계에 맞춘 선제적 비상대응 체계 마련





경북도는 올해부터 신설되는 ‘폭염중대경보’ 단계에 맞춘 선제적 비상대응 체계를 가동하고 9월 30일까지 ‘폭염대응 합동 T/F팀’을 확대 운영하는 등 본격적인 폭염 대응에 나선다고 1일 밝혔다.



도는 지난해 폭염으로 인한 온열질환자의 30% 이상이 실내외 작업장에서 발생한 점을 고려해 기존 12개 부서 27명 규모였던 합동 T/F팀을 17개 부서 37명으로 확대 편성하고 현장 중심의 대응체계를 강화했다.



또 폭염 피해 예방을 위해 폭염 민감 대상을 ‘3대 분야 7개 유형’으로 전면 세분화 및 재분류해 더욱 촘촘해진 맞춤형 관리를 추진한다.



취약노인 등 신체적·경제적 민감 대상은 생활지원사와 방문건강관리사업 전담인력을 활용해 안부 확인과 건강관리를 강화하고 농어업 종사자와 실내외 근로자, 야외활동자 등 사회적 민감 대상은 소방 사이렌과 첨단 드론을 현장에 투입해 취약시간대 집중 순찰 및 계도 방송을 송출할 계획이다.



아울러 온열질환 예방요원과 농작업안전관리자 등을 배치해 취약농가 예찰활동도 대폭 강화할 방침이다.







도는 농·축·수산업 분야별 민생 경제의 피해를 최소화하기 위해 관련 예산을 조기 투입해 폭염 극복 기반을 마련했다.



농작물·가축 재해보험 가입 지원과 축사 시설 환경 개선 사업, 고수온 등 이상 수온 예방 사업 등에 농업 분야 585억 원, 축산 분야 165억원, 수산 분야 38억원을 투입해 폭염 피해를 최소화한다.



이밖에 22개 시군에 폭염 대비 예방활동 사업비 1억원, 재난안전 특별교부세 27억원, 경로당 냉방비 29억원 등 총 57억원을 조기 지원해 폭염 피해에 선제적으로 대비하고 있다.



김종수 경북도 안전행정실장은 “본격적인 폭염이 시작되기 전부터 강화된 폭염 종합 대책에 따라 선제적으로 도민의 소중한 생명과 재산 피해가 최소화되도록 총력을 다할 것”이라며 “도민들께서도 올여름 극심한 폭염에 대비해 국민행동요령을 숙지하고 생활 속에서 실천해 주시길 바란다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 올해부터 신설되는 ‘폭염중대경보’ 단계에 맞춘 선제적 비상대응 체계를 가동하고 9월 30일까지 ‘폭염대응 합동 T/F팀’을 확대 운영하는 등 본격적인 폭염 대응에 나선다고 1일 밝혔다.도는 지난해 폭염으로 인한 온열질환자의 30% 이상이 실내외 작업장에서 발생한 점을 고려해 기존 12개 부서 27명 규모였던 합동 T/F팀을 17개 부서 37명으로 확대 편성하고 현장 중심의 대응체계를 강화했다.또 폭염 피해 예방을 위해 폭염 민감 대상을 ‘3대 분야 7개 유형’으로 전면 세분화 및 재분류해 더욱 촘촘해진 맞춤형 관리를 추진한다.취약노인 등 신체적·경제적 민감 대상은 생활지원사와 방문건강관리사업 전담인력을 활용해 안부 확인과 건강관리를 강화하고 농어업 종사자와 실내외 근로자, 야외활동자 등 사회적 민감 대상은 소방 사이렌과 첨단 드론을 현장에 투입해 취약시간대 집중 순찰 및 계도 방송을 송출할 계획이다.아울러 온열질환 예방요원과 농작업안전관리자 등을 배치해 취약농가 예찰활동도 대폭 강화할 방침이다.여기에다 기후재난 피해에 취약한 ‘산불피해 민감 대상’을 추가해 산불피해지역 내 임시조립주택 거주자들을 대상으로 정기적인 안전 점검과 맞춤형 예찰 활동을 펼칠 예정이다.도는 농·축·수산업 분야별 민생 경제의 피해를 최소화하기 위해 관련 예산을 조기 투입해 폭염 극복 기반을 마련했다.농작물·가축 재해보험 가입 지원과 축사 시설 환경 개선 사업, 고수온 등 이상 수온 예방 사업 등에 농업 분야 585억 원, 축산 분야 165억원, 수산 분야 38억원을 투입해 폭염 피해를 최소화한다.이밖에 22개 시군에 폭염 대비 예방활동 사업비 1억원, 재난안전 특별교부세 27억원, 경로당 냉방비 29억원 등 총 57억원을 조기 지원해 폭염 피해에 선제적으로 대비하고 있다.김종수 경북도 안전행정실장은 “본격적인 폭염이 시작되기 전부터 강화된 폭염 종합 대책에 따라 선제적으로 도민의 소중한 생명과 재산 피해가 최소화되도록 총력을 다할 것”이라며 “도민들께서도 올여름 극심한 폭염에 대비해 국민행동요령을 숙지하고 생활 속에서 실천해 주시길 바란다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지