인천, 대한민국 3대 국제회의 개최도시 등극…성장세 지속

IEEE ISCAS 2029 유치 기념 사진. 인천관광공사 제공

이번 평가에서 인천은 ICCA 기준으로 국제회의 24건을 개최해 전년 대비 세계 순위가 71계단 상승했다. 국내

특히 인천의 국제회의 개최는 최근 4년간 꾸준한 성장세를 보여주고 있다. 2022년 국내 6위(6건), 2023년 5위(18건), 2024년 4위(13건), 2025년 3위(24건)를 기록하며 단계적으로 국내 순위를 끌어올렸다. 코로나19 이전인 2019년(11건)과 비교하면 국제회의 개최는 2배 이상 증가했다.

이러한 성과는 송도컨벤시아를 중심으로 한 국제회의 인프라와 함께 바이오, 로봇, 반도체, 스마트시티, 항공, 물류 등 인천의 미래산업 기반이 국제회의 경쟁력으로 연결된 결과로 분석된다. ICCA도 최근 의료·과학·기술 분야 중심으로 국제회의 시장이 성장하고 있으며, 첨단산업 기반 도시의 경쟁력이 강화되고 있다고 평가했다.

유지상

공사

사장은 “인천은 인천국제공항, 송도국제회의복합지구, 영종 복합리조트 등을 모두 갖춘 국제회의 개최도시로 인정받고 있다”고 설명했다.