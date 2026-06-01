인천, 대한민국 3대 국제회의 개최도시 등극…성장세 지속
인천시와 인천관광공사는 국제컨벤션협회(ICCA)가 발표한 ‘2025년 국제회의 개최도시 순위’ 평가에서 인천이 세계 112위, 아시아 23위, 국내 3위를 기록했다고 1일 밝혔다.
ICCA는 전 세계 국제회의 개최 현황을 분석하는 대표적인 국제기구다. 학·협회가 주최하고 3개국 이상 순회 개최되며 참가자 50명 이상이 참여하는 국제회의를 기준으로 통계를 집계한다. 개최도시의 국제회의 유치 경쟁력과 글로벌 네트워크 역량을 보여주는 지표가 된다.
이번 평가에서 인천은 ICCA 기준으로 국제회의 24건을 개최해 전년 대비 세계 순위가 71계단 상승했다. 국내 순위 또한 전년 4위에서 3위로 오르며 서울과 부산에 이어 대한민국 대표 3대 MICE 도시로 자리매김했다.
특히 인천의 국제회의 개최는 최근 4년간 꾸준한 성장세를 보여주고 있다. 2022년 국내 6위(6건), 2023년 5위(18건), 2024년 4위(13건), 2025년 3위(24건)를 기록하며 단계적으로 국내 순위를 끌어올렸다. 코로나19 이전인 2019년(11건)과 비교하면 국제회의 개최는 2배 이상 증가했다.
이러한 성과는 송도컨벤시아를 중심으로 한 국제회의 인프라와 함께 바이오, 로봇, 반도체, 스마트시티, 항공, 물류 등 인천의 미래산업 기반이 국제회의 경쟁력으로 연결된 결과로 분석된다. ICCA도 최근 의료·과학·기술 분야 중심으로 국제회의 시장이 성장하고 있으며, 첨단산업 기반 도시의 경쟁력이 강화되고 있다고 평가했다.
시와 공사는 앞으로도 글로벌 경쟁력을 갖춘 MICE 도시로 인천이 지속성장할 수 있도록 적극적인 국제회의 유치활동과 지원을 이어나갈 방침이다. 앞서 시와 공사는 세계 최대 반도체 분야 국제회의 ‘IEEE ISCAS 2029’와 세계 최고 권위 원자력 구조공학 분야 국제회의 ‘SMiRT30’ 등 국제회의 유치에도 성공한 상태다. 이들 국제회의를 통해 인천에는 1000∼1500명이 참석할 예정이다.
유지상 공사 사장은 “인천은 인천국제공항, 송도국제회의복합지구, 영종 복합리조트 등을 모두 갖춘 국제회의 개최도시로 인정받고 있다”고 설명했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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