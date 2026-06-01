밀짚모자 쓴 김정은, 딸 주애와 신의주 온실농장 방문

김정은 북한 국무위원장이 31일 딸 주애와 함께 신의주온실종합농장을 시찰하고 있다. 연합뉴스

온실농장에서 채소가 매일 대규모 수확된다는 보고에 만족감을 표시했다고 한다.

“효율적인 적정 환경을 보장해 원가를 낮추고 사계절 남새를 재배하도록 하는 것이 절실한 문제”라고 말하기도 했다.

김정은 북한 국무위원장이 31일 딸 주애와 함께 신의주온실종합농장을 시찰하고 있다. 연합뉴스

온실농장지구에 건설 중인 보건 시설과 종합봉사소, 남새종합가공공장 건설장 등을 둘러보기도 했다.

김 위원장은 지난해에만 다섯 차례 이곳을 방문할 정도로 관심을 보이고 있다.

북한은 2024년 여름 대규모 수해를 겪은 신의주 위화도 일대에 여의도 면적(2.9㎢) 1.5배 수준의 대형 온실 농장을 건설해 지방발전 정책의 대표 사례로 선전해 왔다.