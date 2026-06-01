주광덕 ‘청년 광역교통비 지원’ 시민제안 공약 발표
시민제안 공약 시리즈 2탄…청년 교통복지 강화
선관위 접수된 우수 희망공약 수상작 정책 반영
주광덕 국민의힘 남양주시장 후보가 시민 제안으로 시작된 청년 교통비 지원 정책을 공약으로 채택하며 청년 교통복지 강화에 나섰다.
주 후보는 1일 시민제안 공약 시리즈 2탄으로 서울 및 수도권으로 출퇴근·통학하는 청년들의 교통비 부담을 덜기 위한 ‘남양주 청년 패스플러스(Pass+) 광역교통비 지원’ 공약을 발표했다.
이번 공약은 선거관리위원회에 접수된 우수 희망공약 수상작을 정책으로 반영한 것으로, 청년이 직접 제안한 아이디어를 시정 공약으로 연결했다는 점에서 의미를 더하고 있다.
공약에 따르면 지원 대상은 남양주시에 거주하는 만 19세부터 29세까지의 청년 가운데 수도권 대중교통 이용자다. 사업 성과에 따라 지원 대상을 만 39세까지 단계적으로 확대하고 소득 기준 도입 여부도 검토할 계획이다.
지원 방식은 정부의 K-패스와 경기도 경기패스 환급 이후에도 남는 교통비 부담을 보완하는 형태다. 대상자는 1인당 월 최대 3만원, 연간 최대 36만원의 추가 지원을 받을 수 있다.
지원금은 현금이 아닌 지역화폐 또는 교통 포인트로 지급해 청년들의 실질적인 교통비 부담을 줄이는 동시에 지역 내 소비를 촉진하는 효과도 기대하고 있다. 이를 통해 청년 복지 확대와 골목상권 활성화라는 두 가지 정책 목표를 동시에 달성한다는 구상이다.
주 후보는 “남양주 청년이 직접 제안한 우수 정책을 공약으로 채택하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “대학생과 사회초년생의 교통비 부담을 줄여 경제적 자립을 지원하고, 지원금이 지역경제로 환류되는 선순환 구조를 만들겠다”고 밝혔다.
한편, 주 후보는 기존에 발표한 ‘교통기본권 3대 패키지’ 공약과 연계해 전 세대를 아우르는 교통복지 체계를 구축한다는 계획이다.
주요 내용으로는 어르신 교통비 지원 확대, 어린이·청소년 교통비 지원 강화, 교통약자를 위한 저상버스 확충과 보행환경 개선, 시청각장애인 안내서비스 확대 등이 포함돼 있다.
주 후보 측은 이번 청년 교통비 지원 공약이 추가되면서 어르신·청소년·청년·교통약자를 포괄하는 생애주기별 교통복지 체계가 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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