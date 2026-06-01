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천안시, 축구역사박물관 건축설계 공모

입력:2026-06-01 10:05
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천안시청 전경. 천안시 제공

충남 천안시는 코리아풋볼파크 내 축구역사박물관 건립 사업의 건축설계 공모를 추진한다고 1일 밝혔다.

시는 코리아풋볼파크 생활체육시설과 실내체육관 준공에 이어 축구역사박물관 건립을 추진하고 있다.

306억원을 투입해 입장면 코리아풋볼파크 내 지상 2층, 지하 1층, 연면적 3861㎡ 규모로 지을 예정이다. 수장고와 상설전시실, 기획전시실, 어린이체험전시실 등이 들어선다.


축구역사박물관 건립사업 건축설계 공모에 참여하고 싶으면 조달청 나라장터에 접수하면 된다. 다음 달 14일 설계자가 확정되면 2028년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

천안시 관계자는 “축구역사박물관은 단순한 전시 시설을 넘어 대한민국 축구의 역사적 자산을 수집하고 보존·연구해 대중과 공유하는 축구 문화산업의 핵심 거점이 될 것”이라고 말했다.

천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr


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