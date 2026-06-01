고양시, 의료·복지·환경 잇는 ‘치유농업’ 모델 구축
경기 고양시가 행정·의료기관·대학·기업이 협력하는 ‘고양형 치유농업’을 통해 시민 정신건강 증진과 공동체 회복, 탄소중립 실현을 아우르는 지속가능한 치유도시 조성에 나서고 있다.
고양시는 치유농업을 단순한 농사 체험을 넘어 복지·건강·환경을 결합한 통합 정책으로 확대하며 시민 삶의 질 향상에 힘쓰고 있다고 1일 밝혔다.
제도 구축과 현장 실증, 의료기관 연계를 결합한 ‘고양형 치유농업’ 모델로 새로운 정책 표준을 제시하고 있다는 평가다.
시는 2021년 10월 ‘고양시 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례’를 제정한 데 이어 지난해 11월 조례를 개정해 지원체계를 보완했다.
또한 지역 농협의 지원으로 뇌파 및 스트레스 측정 장비를 갖춘 치유농업실을 설치하고, 3,115㎡ 규모 실증포를 중심으로 시민 참여형 텃밭 프로그램을 확대 운영하고 있다.
이 같은 성과를 바탕으로 시는 한국매니페스토실천본부 주관 ‘2025 전국기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’ 불평등 완화 분야 최우수상과 경기도 농촌진흥사업 평가 농촌자원 분야 최우수 기관상을 수상했다. 현장 프로그램을 운영한 치유농업사와 농업연구사들도 경기도지사 표창을 받았다.
시는 치유농업 효과를 객관적으로 검증하기 위해 대학 및 의료기관과의 협력도 강화하고 있다. 고려대학교 산학협력단과 공동 수행한 연구에는 국립정신건강센터, 국립암센터, 국민건강보험 일산병원, 고려대학교 안암병원 등이 참여했다.
연구는 식물의 생애주기를 활용한 인지행동 전략을 접목한 것이 특징이다. 암 경험자를 대상으로 한 프로그램에서는 우울감과 인지적 스트레스 지수가 통계적으로 유의미하게 감소했으며, 일부 참여자에서는 삶의 질과 사회적 지지 수준 향상 효과도 확인됐다.
프로그램 만족도와 재참여 의사는 5점 만점 기준 4.5점 이상을 기록해 의료 현장에서 활용 가능한 보조적 치유 수단으로서 가능성을 입증했다.
치유농업은 학교와 지역사회 등 일상 공간으로도 확산되고 있다. 벽제초, 상탄초, 원당초, 성사중, 성사고, 경진학교 등 6개 학교에서는 치유텃밭을 운영하며 학생들의 생태 감수성과 사회성 향상을 지원하고 있다.
특히 특수학교와 특수학급 대상 ‘경기도 꿈자람 치유텃밭’은 진로·직업 교육과 연계한 고양시 특화 모델로 자리 잡고 있다.
사업에는 포스코이앤씨가 개발한 자원순환형 토양 ‘리코소일(RE:CO Soil)’이 활용된다. 커피박과 제지 펄프 등 폐자원을 재활용해 만든 친환경 상토로 탄소 저감 효과를 기대할 수 있다.
시는 올해 110t 규모의 리코소일을 무상 지원받아 학교와 어린이집 71개소, 복지시설, 공공기관 등 100여 개 기관에 보급하고 있다. 이를 통해 전 세대를 대상으로 심리·정서 지원 체계를 구축하고 생활 속 치유농업을 확산해 나갈 계획이다.
시 관계자는 “치유농업은 시민의 마음 건강을 돌보고 공동체 회복을 이끄는 복지정책”이라며 “민관학 협력을 바탕으로 모든 세대가 체감하는 치유도시를 만들어 가겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사