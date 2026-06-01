충남도, 중소기업 전주기 지원 체계 마련…공모 선정
충남도는 충남테크노파크, 한국과학기술원(KAIST)과 함께 지역 중소기업의 기술사업화를 지원키로 했다.
도는 중소벤처기업부가 주관한 ‘테크노파크 생산장비 고도화 지원’ 공모사업에 선정돼 기술사업화 전주기 지원사업을 추진한다고 1일 밝혔다.
이 사업은 지역 테크노파크와 대학·연구소가 보유한 장비, 기술 역량을 활용해 지역 주력산업 분야 중소기업의 기술적 어려움을 해결할 수 있도록 지원하는 사업이다.
중기부는 전국 비수도권 테크노파크를 대상으로 컨소시엄 구성 기관의 연구개발(R&D) 기획 및 기술 지원 역량, 성과 창출 가능성 등을 평가해 충남 컨소시엄을 최종 선정했다.
도는 확보한 국비 10억5000만원과 도비 4억5000만원 등 총 20억원 규모의 사업을 다음달부터 6개월간 추진할 예정이다.
충남 컨소시엄은 충남테크노파크를 주관기관, 한국과학기술원(KAIST)을 참여기관으로 구성했다.
충남테크노파크는 기업 발굴과 장비 활용·실증 지원, 사업화 연계를 담당하며, KAIST는 교수진을 중심으로 기술 자문과 연구개발 과제 설계, 기술 기획 등을 지원한다.
기술 자문, 시험·인증, 실증, 기술 검증(PoC), 연구개발(R&D) 과제 기획, 기술 개발·투자 연계 등 기술사업화 전주기를 지원할 방침이다.
도는 다음 달 사업 착수에 앞서 이달 중 도내 지원기업 30개사를 선정할 예정이다. 도 관계자는 “이번 공모 선정으로 지역 중소기업의 기술사업화 역량을 체계적으로 고도화할 수 있는 중요한 기반을 다질 수 있게 됐다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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