이 대통령 국정수행 지지도 2주 연속 소폭 하락 ‘59.1%’
이재명 대통령의 국정수행 지지도가 2주 내리 소폭 하락했다는 여론조사 결과가 1일 공개됐다.
여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 26~29일 전국 성인 2008명을 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 59.1%로 나타났다. 전주(59.3%) 대비 0.2%포인트 떨어진 것이자 5월 2주차 조사에서 기록한 60.5%에서 2주 연속으로 하락한 수치다. 국정 수행에 대한 부정 평가는 36.8%로 직전 조사 때보다 0.7%포인트 올랐다.
리얼미터는 코스피 지수가 지난달 29일 사상 최고치를 돌파하는 등 일부 긍정적 요인에도 서소문 붕괴 참사 등으로 대표되는 악재의 영향이 이를 웃돌았다고 분석했다. 6·3 지방선거를 앞둔 진영 간 결집도 요인으로 꼽혔다.
지역별로는 충청권에서 지지도가 직전 조사 대비 5.9포인트 떨어져 큰 낙폭을 보였다. 서울 또한 같은 기간 2.6%포인트 떨어진 50.8%로 나타났다.
남부 지방에서는 반등이 관측됐다. 대구·경북에서는 3.6%포인트, 부산·울산·경남에서는 2.1%포인트 올라 각각 50.2%와 56.6%를 기록했다. 광주·전라의 경우에도 직전 조사보다 3.6%포인트 오른 86.1%로 조사됐다.
연령대별로는 20대에서 가장 큰 폭으로 지지도가 떨어졌다. 8.5%포인트 떨어진 42.8%에 그쳤다. 반면 60대와 70대에서는 2.3%포인트와 3.0%포인트 올라 각각 61.9%, 54.2%를 기록했다.
이번 조사는 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 정당 지지율 조사는 지방선거 여론조사 공표금지 기간인 관계로 공표되지 않았다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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