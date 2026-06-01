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이 대통령 국정수행 지지도 2주 연속 소폭 하락 ‘59.1%’

입력:2026-06-01 09:53
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이재명 대통령이 지난달 27일 부산 해운대구에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회에서 자료를 들여다보며 안경을 고쳐 쓰고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 2주 내리 소폭 하락했다는 여론조사 결과가 1일 공개됐다.

여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 26~29일 전국 성인 2008명을 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 59.1%로 나타났다. 전주(59.3%) 대비 0.2%포인트 떨어진 것이자 5월 2주차 조사에서 기록한 60.5%에서 2주 연속으로 하락한 수치다. 국정 수행에 대한 부정 평가는 36.8%로 직전 조사 때보다 0.7%포인트 올랐다.

리얼미터는 코스피 지수가 지난달 29일 사상 최고치를 돌파하는 등 일부 긍정적 요인에도 서소문 붕괴 참사 등으로 대표되는 악재의 영향이 이를 웃돌았다고 분석했다. 6·3 지방선거를 앞둔 진영 간 결집도 요인으로 꼽혔다.


지역별로는 충청권에서 지지도가 직전 조사 대비 5.9포인트 떨어져 큰 낙폭을 보였다. 서울 또한 같은 기간 2.6%포인트 떨어진 50.8%로 나타났다.

남부 지방에서는 반등이 관측됐다. 대구·경북에서는 3.6%포인트, 부산·울산·경남에서는 2.1%포인트 올라 각각 50.2%와 56.6%를 기록했다. 광주·전라의 경우에도 직전 조사보다 3.6%포인트 오른 86.1%로 조사됐다.

연령대별로는 20대에서 가장 큰 폭으로 지지도가 떨어졌다. 8.5%포인트 떨어진 42.8%에 그쳤다. 반면 60대와 70대에서는 2.3%포인트와 3.0%포인트 올라 각각 61.9%, 54.2%를 기록했다.


이번 조사는 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 정당 지지율 조사는 지방선거 여론조사 공표금지 기간인 관계로 공표되지 않았다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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