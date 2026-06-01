6월, 아무리 바빠도 들밥에 막걸리 한 잔 ‘하지(夏至)’

한국국학진흥원, 노동 속에서도 누릴 수 있는 ‘망중한(忙中閑)’의 즐거움 조명

단오날에 씨름 구경하는 모습. 스토리테마파크

한국국학진흥원은 6월을 맞아 ‘아무리 바빠도 들밥에 막걸리 한 잔 하지(夏至)’라는 주제로 인문 감성 웹진 ‘담(談)’ 통권 148호(2026년 6월호)를 발행했다고 1일 밝혔다.



태양이 떠 있는 시간이 긴 만큼 노동의 시간도 길어지는 6월은 이른 새벽부터 저녁 늦게까지 일손을 놓기 어려운 시기이다. 이번 호에서는 쉼 없이 이어지는 노동 속에서도 잠시 숨을 고르며 누릴 수 있는 ‘망중한(忙中閑)’의 즐거움을 조명했다.



정연학 교수는 ‘긴 하루에 찍는 짧은 쉼표’에서 하지(夏至) 무렵 시작되는 다양한 농사일을 짚고 이 시기와 맞물리는 단오의 의미와 세시풍속을 함께 소개한다.



보리 수확을 마친 자리에는 콩, 팥, 조 등 새로운 작물을 심고 이미 심어둔 고추·고구마·감자밭의 잡초를 뽑는 등 농촌은 어느 때보다 고된 나날을 보낸다.



이 무렵 찾아오는 단오는 바쁜 농사일 속에서 잠시 숨을 고르는 쉼표와 같은 시간이었다. 단오는 1년 중 양기(陽氣)가 가장 왕성한 날인만큼 전염병과 액운을 막기 위한 다양한 세시풍속이 행해졌다. 글은 이러한 풍속의 의미도 함께 풀어낸다.







풍물굿은 전통사회에서 농사 현장뿐만 아니라 정월 초하루, 보름, 삼짇날 등 절기마다 빠지지 않던 놀이이자 예술 행위였다. 고된 노동 중에 즐기던 풍물굿은 공동체의 흥을 북돋우는 쉼이었고 동시에 예술로 확장되는 전통의 몸짓이었다.



하지만, 예술의 경지에 오른 ‘쉼’은 때로 또 다른 노동이 되기도 한다. 이수진 평론가는 ‘자신의 예술에 잠식당한 예술가’에서 누군가에게 쉼이 되는 예술이 예술가 자신에게는 치열한 일이 될 수 있음을 말한다.



뮤지컬계의 혁신적인 안무가 밥 포시(Bob Fosse)와 한국 영화계의 거장 임권택 감독 작품 속 인물들을 통해 자신을 돌보지 않은 채 예술에 몰두한 삶의 긴장을 짚어낸다. 이는 결국 창작자의 삶이 작품 속에 어떻게 투영되는지를 보여주는 대목이기도 하다.



장우순 한국국학진흥원 전임연구원은 ‘한국적 근대와 노동’에서 전통사회 벼농사의 공동노동 구조를 살핀다. 벼농사는 고도의 협업을 필요로 했고 이 과정에서 형성된 두레는 모두가 함께 참여한 노동공동체였다. 글은 이러한 공동노동의 경험이 이후 동학이 지향했던 평등정신의 토대와도 연결될 수 있음을 조명한다.



하지(夏至) 무렵 찾아오는 단오의 의미를 다채롭게 풀어낸 연재물도 함께 실렸다.



이수진 작가의 ‘백이와 목금-단오 밤의 씨름대회’에서는 단옷날 그네뛰기, 단오장(端午粧), 씨름 구경 등을 즐기던 백이와 목금이 한밤중 씨름대회에 참여하게 되는 이야기가 펼쳐진다.



서은경 작가는 ‘독(獨)선생전 25화-긴 하루’에서 고양이 벼루가 물고 간 물건을 찾기 위해 동분서주하는 독선생의 하루를 그려낸다. 독선생이 찾던 물건을 통해 단오 풍속의 의미를 자연스럽게 되새길 수 있다.



웹진 ‘담(談)’ 통권 148호는 한국국학진흥원 스토리테마파크 누리집(https://story.ugyo.net/front/webzine/index.do)에서 확인할 수 있다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국국학진흥원은 6월을 맞아 ‘아무리 바빠도 들밥에 막걸리 한 잔 하지(夏至)’라는 주제로 인문 감성 웹진 ‘담(談)’ 통권 148호(2026년 6월호)를 발행했다고 1일 밝혔다.태양이 떠 있는 시간이 긴 만큼 노동의 시간도 길어지는 6월은 이른 새벽부터 저녁 늦게까지 일손을 놓기 어려운 시기이다. 이번 호에서는 쉼 없이 이어지는 노동 속에서도 잠시 숨을 고르며 누릴 수 있는 ‘망중한(忙中閑)’의 즐거움을 조명했다.정연학 교수는 ‘긴 하루에 찍는 짧은 쉼표’에서 하지(夏至) 무렵 시작되는 다양한 농사일을 짚고 이 시기와 맞물리는 단오의 의미와 세시풍속을 함께 소개한다.보리 수확을 마친 자리에는 콩, 팥, 조 등 새로운 작물을 심고 이미 심어둔 고추·고구마·감자밭의 잡초를 뽑는 등 농촌은 어느 때보다 고된 나날을 보낸다.이 무렵 찾아오는 단오는 바쁜 농사일 속에서 잠시 숨을 고르는 쉼표와 같은 시간이었다. 단오는 1년 중 양기(陽氣)가 가장 왕성한 날인만큼 전염병과 액운을 막기 위한 다양한 세시풍속이 행해졌다. 글은 이러한 풍속의 의미도 함께 풀어낸다.조춘영 교수는 ‘풍물굿쟁이 김동언과 300인의 설장구 향연’에서 설장구가 빚어내는 몸의 예술과 장단의 매력을 조명하며 평생을 풍물굿판에 바쳐온 명인 김동언의 설장구 연행 현장을 생생하게 담아냈다.풍물굿은 전통사회에서 농사 현장뿐만 아니라 정월 초하루, 보름, 삼짇날 등 절기마다 빠지지 않던 놀이이자 예술 행위였다. 고된 노동 중에 즐기던 풍물굿은 공동체의 흥을 북돋우는 쉼이었고 동시에 예술로 확장되는 전통의 몸짓이었다.하지만, 예술의 경지에 오른 ‘쉼’은 때로 또 다른 노동이 되기도 한다. 이수진 평론가는 ‘자신의 예술에 잠식당한 예술가’에서 누군가에게 쉼이 되는 예술이 예술가 자신에게는 치열한 일이 될 수 있음을 말한다.뮤지컬계의 혁신적인 안무가 밥 포시(Bob Fosse)와 한국 영화계의 거장 임권택 감독 작품 속 인물들을 통해 자신을 돌보지 않은 채 예술에 몰두한 삶의 긴장을 짚어낸다. 이는 결국 창작자의 삶이 작품 속에 어떻게 투영되는지를 보여주는 대목이기도 하다.장우순 한국국학진흥원 전임연구원은 ‘한국적 근대와 노동’에서 전통사회 벼농사의 공동노동 구조를 살핀다. 벼농사는 고도의 협업을 필요로 했고 이 과정에서 형성된 두레는 모두가 함께 참여한 노동공동체였다. 글은 이러한 공동노동의 경험이 이후 동학이 지향했던 평등정신의 토대와도 연결될 수 있음을 조명한다.하지(夏至) 무렵 찾아오는 단오의 의미를 다채롭게 풀어낸 연재물도 함께 실렸다.이수진 작가의 ‘백이와 목금-단오 밤의 씨름대회’에서는 단옷날 그네뛰기, 단오장(端午粧), 씨름 구경 등을 즐기던 백이와 목금이 한밤중 씨름대회에 참여하게 되는 이야기가 펼쳐진다.서은경 작가는 ‘독(獨)선생전 25화-긴 하루’에서 고양이 벼루가 물고 간 물건을 찾기 위해 동분서주하는 독선생의 하루를 그려낸다. 독선생이 찾던 물건을 통해 단오 풍속의 의미를 자연스럽게 되새길 수 있다.웹진 ‘담(談)’ 통권 148호는 한국국학진흥원 스토리테마파크 누리집(https://story.ugyo.net/front/webzine/index.do)에서 확인할 수 있다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지