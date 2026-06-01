군산시, 갑오징어 도시 브랜드화 추진…관광·콘텐츠 산업 연계
9일 ‘갑토리의 날’ 선포식 개최
캐릭터·가공식품·관광상품 개발 추진
수산자원과 지역경제 활성화 연계 기대
전북 군산시가 지역 대표 수산물인 갑오징어를 활용한 도시 브랜드 구축에 나선다.
1일 군산시에 따르면 오는 9일 ‘군산 갑오징어 갑토리의 날 선포식 및 어린이와 함께하는 갑오징어 종자 방류 체험행사’를 개최한다.
이번 사업은 국가 공모사업인 갑오징어 산란·서식장 조성사업과 연계해 군산산 갑오징어의 인지도를 높이고 관련 산업을 육성하기 위해 마련됐다.
군산시는 갑오징어를 지역 대표 먹거리와 관광자원, 문화콘텐츠로 발전시켜 어업인 소득 증대와 관광객 유입 효과를 높인다는 계획이다.
시는 매년 5월 31일을 ‘군산 갑오징어 갑토리의 날’로 지정하고 관련 행사를 정례화할 방침이다.
선포식에서는 군산 갑오징어 홍보영상 상영과 함께 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작한 ‘갑토리송’을 공개한다. 이어 관내 유치원생 50여 명이 참여하는 갑오징어와 넙치, 조피볼락 종자 방류 체험행사도 진행된다.
시는 최근 특허청 상표·디자인 등록을 마친 자체 캐릭터 ‘갑토리’를 활용해 갑오징어 가공식품과 기념품 개발, 지역 상권 연계 마케팅, 수산물 축제 연계 사업 등을 추진할 계획이다.
군산시 관계자는 “갑오징어를 지역 대표 브랜드로 육성해 수산업과 관광산업이 함께 성장할 수 있는 기반을 만들겠다”며 “시민과 관광객이 체감할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사