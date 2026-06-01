은퇴 과학기술인, ‘K-과학자마을’에서 “정주와 연구를 동시에”

경북도가 추진하는 ‘K-과학자 사업’, 올해 들어 성과 내면서 주목 받아

경북도청 신도시에 추진 중인 K-과학자마을 조감도. 경북도 제공

경북도는 ‘K-과학자 사업’이 올해 들어 성과를 내고 있다고 1일 밝혔다.



경북도는 지난해 7월 원자력, 의료, 인공지능(AI), 자연과학, 로봇 등 분야별 석학 9명을 ‘경북도 K-과학자’로 위촉했다.



올해는 ‘K-과학자가 도와드립니다’라는 사업을 본격 운영해 도내 시군, 출자출연기관, 대학, 기업 등의 과학기술 지원 수요를 발굴하고 분야별 전문가를 연계하고 있다.



이 사업으로 칠곡군에서는 정부의 ‘어린이 과학체험공간 공모 선정’에 정용환 전 한국원자력연구원본부장이 기획부터 참여했다. 칠곡군은 이 덕분에 국비 10억원과 도비 2억원을 확보했다.



K-과학자들의 강연도 활발하다. 지자체의 정책 수립과 직무 수행 지원, 과학 대중화 등에 도움을 주고 있다는 평가를 받고 있는 이들의 강연은 지난달까지 공무원 특강, 청소년 교육 등을 위해 20건이 접수됐다.







올 하반기에는 K-과학자 사업의 활용 가능성이 더욱 커질 전망이다. 경북도는 기존 9명에 더해 도내 시군과 기업 등을 대상으로 K-과학자 모집 분야에 대한 수요 조사를 추진하고 그 결과를 바탕으로 추가 모집에 나설 계획이다.



인공지능(AI), 첨단소재, 생명과학, 농업, 산림 등 경북의 산업 구조와 지역 특성을 반영한 분야의 과학기술인을 추가로 발굴함으로써 정책 자문과 기업 지원, 연구 협력 등 다양한 수요에 한층 체계적으로 대응해 나갈 방침이다.



오는 10월 준공 예정인 K-과학자마을은 고경력 과학기술인의 정주와 연구를 함께 뒷받침하는 전국 최초의 시설로 사업의 상징적 거점 역할을 하게 된다.



주거시설 45호와 공유 사무실, 회의장, 강연 및 소통 공간 등 공동활용시설 9동을 갖춰 과학자들이 지역에 정주하며 연구하고 토론할 수 있는 최적의 환경을 제공할 예정이다.



구광모 경북도 미래전략기획단장은 “K-과학자 사업은 석학 초청을 넘어 전문가들이 경북의 정책·산업·교육 현장에서 지역 현안을 함께 해결해 나가는 사업”이라며 “K-과학자마을을 중심으로 고경력 과학기술인 전주기 활용 체계의 선도 사례를 만들어 가겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 ‘K-과학자 사업’이 올해 들어 성과를 내고 있다고 1일 밝혔다.경북도는 지난해 7월 원자력, 의료, 인공지능(AI), 자연과학, 로봇 등 분야별 석학 9명을 ‘경북도 K-과학자’로 위촉했다.올해는 ‘K-과학자가 도와드립니다’라는 사업을 본격 운영해 도내 시군, 출자출연기관, 대학, 기업 등의 과학기술 지원 수요를 발굴하고 분야별 전문가를 연계하고 있다.이 사업으로 칠곡군에서는 정부의 ‘어린이 과학체험공간 공모 선정’에 정용환 전 한국원자력연구원본부장이 기획부터 참여했다. 칠곡군은 이 덕분에 국비 10억원과 도비 2억원을 확보했다.K-과학자들의 강연도 활발하다. 지자체의 정책 수립과 직무 수행 지원, 과학 대중화 등에 도움을 주고 있다는 평가를 받고 있는 이들의 강연은 지난달까지 공무원 특강, 청소년 교육 등을 위해 20건이 접수됐다.지난 4월 10일 포항 동성고에서 김오룡 전 영남대병원장이 진행한 ‘뇌수술의 역사와 발전’ 강연은 응답 학생의 94.4%가 만족을 표시했다.올 하반기에는 K-과학자 사업의 활용 가능성이 더욱 커질 전망이다. 경북도는 기존 9명에 더해 도내 시군과 기업 등을 대상으로 K-과학자 모집 분야에 대한 수요 조사를 추진하고 그 결과를 바탕으로 추가 모집에 나설 계획이다.인공지능(AI), 첨단소재, 생명과학, 농업, 산림 등 경북의 산업 구조와 지역 특성을 반영한 분야의 과학기술인을 추가로 발굴함으로써 정책 자문과 기업 지원, 연구 협력 등 다양한 수요에 한층 체계적으로 대응해 나갈 방침이다.오는 10월 준공 예정인 K-과학자마을은 고경력 과학기술인의 정주와 연구를 함께 뒷받침하는 전국 최초의 시설로 사업의 상징적 거점 역할을 하게 된다.주거시설 45호와 공유 사무실, 회의장, 강연 및 소통 공간 등 공동활용시설 9동을 갖춰 과학자들이 지역에 정주하며 연구하고 토론할 수 있는 최적의 환경을 제공할 예정이다.구광모 경북도 미래전략기획단장은 “K-과학자 사업은 석학 초청을 넘어 전문가들이 경북의 정책·산업·교육 현장에서 지역 현안을 함께 해결해 나가는 사업”이라며 “K-과학자마을을 중심으로 고경력 과학기술인 전주기 활용 체계의 선도 사례를 만들어 가겠다”고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지