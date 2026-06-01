코스피, 상승 출발해 8600선 돌파…시총 7000조 넘겼다
코스피가 1일 장중 사상 처음으로 8600선을 터치하며 시가총액 7000조원 시대를 열었다.
삼성전자의 차세대 고대역폭 메모리(HBM) 선제 양산 소식과 엔비디아 최고경영자(CEO) 방한 기대감이 맞물리며 지수를 강하게 끌어올리고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시9분 기준 코스피 시가총액은 7035조105억원으로 집계됐다.
이날 코스피 지수는 전장보다 9.52포인트(0.11%) 오른 8485.67로 출발해 직전 거래일(29일) 세운 사상 최고치(8476.15)를 경신한 뒤, 상승폭을 키워 8500선에 이어 8600선까지 단숨에 돌파했다.
증시 폭등의 주역은 단연 ‘대장주’ 삼성전자다. 삼성전자는 전 거래일 HBM 7세대 제품인 ‘HBM4E’의 샘플 출하를 세계 최초로 시작했다고 발표한 데 힘입어 9시9분 기준 2.84% 급등하며 상승장을 주도하고 있다.
이에 따라 삼성전자(보통주 기준)의 시총은 1905조8868억원으로 치솟아 2000조원 돌파를 목전에 뒀다. 우선주를 포함한 합산 시가총액은 이미 약 2080조원에 달한다.
여기에 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 방한에 대한 기대감이 더해지며 로봇 관련주와 LG그룹주가 큰 폭으로 오르며 시장의 열기를 더하고 있다.
반면 유가증권시장의 축포와 달리 코스닥 시장은 약세를 나타내고 있다. 같은 시각 코스닥지수는 전장 대비 11.64포인트(1.08%) 하락한 1063.16을 기록 중이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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