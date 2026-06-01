피부 미용 시술 중 환자 중태…경찰, 의사·간호사 입건
업무상과실치상 등 혐의
피부 미용 시술을 하던 중 환자를 의식불명에 빠트린 의사와 간호사가 경찰에 입건됐다.
광주경찰청 광역범죄수사대는 1일 광주 북구 소재 모 피부과 병원 의사 A씨와 간호사 2명을 로업무상과실치상 등 혐의로 불구속 입건해 조사중이라고 밝혔다.
이들은 지난 4월 24일 40대 여성 B씨를 상대로 피부 리프팅 시술을 하던 중 B씨를 중태에 빠트린 혐의를 받고 있다. B씨는 현재까지 의식을 되찾지 못한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨 등이 수면마취 지침을 제대로 지키지 않는 등 부주의로 인해 의료사고가 난 것으로 파악했다.
경찰은 조만간 A씨 등을 검찰에 송치할 방침이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사