이 대통령 “망국적 부동산 불로소득 공화국 반드시 탈출”
이재명 대통령이 “부동산 불법 투기·탈세, 이제는 안된다”며 “망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 1일 엑스(X) 게시물에서 지난해 국세청의 부동산 탈세 신고센터가 출범한 이래 지난 3월까지 800건 가까운 부동산 탈세 제보가 접수됐다는 내용의 언론 보도를 첨부하면서 이처럼 강조했다.
앞서 국회 재정경제기획위원회 소속인 차규근 조국혁신당 의원이 국세청으로부터 제출받은 지방청별 부동산 탈세 신고센터 접수 건수 자료에 따르면 지난해 10월 31일부터 5개월 동안 780건의 탈세 신고가 접수됐고, 이 중 633건(81%)이 수도권에 쏠렸다.
월별로는 올해 1월 가장 많은 291건의 신고가 접수됐다. 의원실은 “부동산 탈세 감시 역시 수도권 부동산 시장의 과열 양상을 그대로 반영하는 것”이라고 해석했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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