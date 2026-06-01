대구 롯데百 군장병 전용 커뮤니티 ‘아너스 클럽’ 열어
대구지역 롯데백화점이 호국보훈의 달을 맞아 지역 군장병들을 위한 상생활동에 나섰다.
롯데백화점 상인점은 지난달 15일부터 백화점 앱(App) 커뮤니티 ‘롯백클럽’ 내에 육군 제2작전사령부 소속 장병과 가족을 위한 ‘아너스 클럽(Honors Club)’을 개설해 운영 중이라고 1일 밝혔다.
아너스 클럽은 국가와 국민을 위해 헌신하는 군 장병과 가족들에게 다양한 쇼핑·문화 혜택을 제공하기 위해 마련됐다. 단순 일회성 이벤트가 아닌 일상 속에서 체감할 수 있는 실질적 혜택을 지속적으로 확대해 나가는 것이 운영 방침이다. 군 장병과 가족들이 백화점을 이용하는 동안 보다 편안하고 품격 있는 서비스를 경험할 수 있도록 설계됐다.
아너스 클럽 가입 고객에게는 패션·뷰티 상품군 구매 금액대별 5% 상당의 롯데모바일상품권 증정 쿠폰(연 5매), 식품 상품군 5만원 이상 구매 시 엘포인트(L.POINT) 3000 점 지급, 무료 주차 3시간, VIP 바(BAR) 음료 서비스 등의 혜택이 제공된다.
상인점은 지난달 22일 육군 제2작전사령부 소속 장병과 가족 330여명을 초청해 영화 관람과 팝콘 세트를 제공하는 ‘롯데시네마 초청 행사’를 진행했다. 22~25일 ‘호국보훈기념 럭키 4 데이즈(Lucky 4 Days)’를 열어 구매 금액대별 모바일 상품권과 식품관 할인권을 증정했다.
롯데백화점은 이달 중 아너스 클럽 서비스를 롯데백화점 대구점·상인점·롯데아울렛 이시아폴리스점·율하점 등 대구권 4개 점포로 확대 운영하는 등 지역 군 장병과 가족들을 위한 생활밀착형 상생 플랫폼 역할을 지속 강화해 나갈 계획이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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