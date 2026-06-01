관광公, 제주 비양도에서 ‘맛잇는 상생 on 비양’ 개최
오세득·김도윤 등 스타셰프 7인, 지역식당에 로컬식재료 활용 레시피 전수
한국관광공사는 지난달 30일부터 이틀간 제주시 한림읍 비양도 일대에서 셰프와 식당, 마을과 관광객을 맛으로 이어주는 미식 페스티벌 ‘맛잇는 상생 on 비양’을 개최했다고 1일 밝혔다.
5월 바다가는 달 캠페인의 일환으로 열린 이번 행사는 기후변화와 고령화로 어려움을 겪는 비양도에 활력을 불어넣고 지속가능한 지역관광모델을 만들기 위해 마련됐다. 유명 셰프가 개발한 신메뉴 레시피를 마을식당에 전수해 축제 이후에도 해당 메뉴가 상설 판매되도록 기획한 것이 특징이다.
행사에는 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 출연으로 주목받고 있는 김도윤·박준우·임희원·오세득 셰프를 비롯해 남준영·니시무라 다카히토 셰프 그리고 김밥 인플루언서 김밥대장 등 총 7명이 참여했다. 이들은 비양도의 제철 특산물을 하나씩 골라 7곳의 마을식당과 협업해 문어비빔면, 톳김밥, 보말빵, 오디술빵 등 개성 넘치는 신메뉴를 선보였다. 관광객들은 비양분교 잔디밭에서 다회용기에 담긴 다채로운 음식을 맛보며 친환경 축제의 의미도 더했다.
김도윤 셰프는 “비양도의 투박하지만 신선한 제철 식재료가 가진 잠재력을 확인하는 뜻깊은 시간이었다”며 “마을 주민들과 함께 완성한 메뉴들이 비양도의 소중한 미식자산으로 자리 잡길 바란다”며 애정을 드러냈다. 임희원 셰프와 협업해 오디술빵을 선보인 현지 ‘올레커피숍’ 점주 김미화 씨는 “셰프님의 비법을 전수받아 만든 든든한 대표메뉴를 통해 비양도를 찾는 여행객분들께 이 맛을 변함없이 대접하겠다”고 말했다.
이영근 관광공사 제주지사장은 “관광이 지역 문제 해결에 직접 기여할 수 있음을 보여준 사례”라며 “앞으로도 비양도를 친환경 관광지이자 로컬 미식여행의 거점으로 키워 나가겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사