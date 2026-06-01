‘9천피’가 코앞이다… 질주하는 코스피, 이달 전망은

지난주 잇달아 사상 최고치를 갈아치운 코스피가 ‘9천피’를 향해 질주하고 있다. 1일에도 이 같은 기세를 이어갈지 주목된다.
지난달 29일 코스피는 3.55%(290.86) 오른 8,476.15로 마감했다. 앞서 27일 종가 기준 최고치(8.228.70)를 경신했을 뿐만 아니라, 장중 최고치(8,457.09)도 함께 갈아치웠다. ‘9천피’까지는 523.85포인트 남은 상황이다.
기관 투자자가 2조3660억원 순매수해 지수 상승을 견인한 가운데, 개인과 외국인은 각각 1조4014억원, 1조687억원 순매도했다. 외국인은 16거래일 연속 순매도다.
이날은 미국과 이란이 종전 협상 마무리 단계를 검토하고 있다는 소식이 큰 영향을 줬다. 또 코스피를 전방에서 이끄는 삼성전자가 인공지능(AI) 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM)의 7세대 제품 HBM4E 샘플을 세계 최초로 출하하기로 했다는 소식이 전해지며 시장에 열기를 더했다.
더불어 젠슨 황 엔비디아 CEO가 이주 한국을 방문해 LG, 삼성전자, SK그룹, 현대차그룹 등 주요 그룹 총수와 만날 것이란 보도가 나오면서 관련 기업들이 모두 상승 마감했다.
지난달 29일 뉴욕증시 3대 지수는 모두 사상 최고치 경신 랠리를 보였다. 다우존스30산업평균지수는 0.72% 오른 51,032.46, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥 지수는 각각 0.22% 오른 7,580.06, 0.20% 오른 26,972.62로 마감했다. 미국과 이란 간 종전 협상 기대감으로 위험 선호 심리가 살아났다.
유가도 7월 인도분 브렌트유 선물 종가 기준 배럴당 92.05달러로 1.8% 내렸다.
또 미국 컴퓨터 제조사 델 테크놀로지스는 AI 데이터센터용 서버 수요 급증에 따른 깜짝 실적을 발표하며 30% 넘게 상승, 기술주 강세를 이끌었다.
다만 뉴욕증시 마감 이후 주말 새 종전 협상이 아직 최종 승인되지 않았으며, 미군이 이란행 선박에 미사일을 발사했다는 소식이 전해지면서 투자심리에 미칠 영향이 주목된다.
현지시간 지난달 30일 미국 한 매체는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상 양해각서(MOU) 검토 최종 단계에서 초안을 거부하고, 조건을 강화한 수정안을 이란에 다시 보냈다고 전했다.
동시에 미 중부사령부는 이란 항구로 가던 감비아 국적 한 상선에 미사일을 발사했다는 사실도 공개했다.
현지시간 31일 이란 협상 대표인 모하마드 바게르 갈리아프 이란 의회 의장은 국영방송을 통해 “국민의 권리가 지켜진다고 확신할 때까지 어떤 합의도 승인하지 않을 것”이라고 밝히기도 했다.
모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국증시 상장지수펀드(ETF)는 0.28% 내렸다. 필라델피아 반도체지수는 보합 마감, 러셀2000지수는 0.59% 하락했다.
이경민 대신증권 연구원은 “이달 코스피는 초반 반도체 급등에 따른 추가 상승을 기대하지만, 단기 과열 해소와 매물 소화(매도) 국면에 대비해야 한다”며 “단 미국과 이란 간 종전 협상이 타결되면 유가 안정, 채권금리·달러화 하락으로 코스피 등 글로벌 증시의 상승 탄력은 강화될 것”이라고 전망했다.
단기적으로는 오는 12일 우주항공 기업인 스페이스X의 미국 증시 상장을 앞두고 낙수효과가 나타날 수 있다는 전망도 나온다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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