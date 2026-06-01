트럼프·이란, 휴전 양해각서 제안→역제안 ‘핑퐁게임’ 되풀이

트럼프, 수정안 제안에 이란 ‘노딜’ 각오로 역제안 의사

CNN “밀고 당기는 협상 일주일 더 연장”

도널드 트럼프 미국 대통령이 31일(현지시간) 버지니아주 스털링에 있는 자신의 골프장으로 향하는 대통령 전용차 안에서 통화하고 있다. 연합뉴스

결국 (트럼프) 대통령이 제시한 조건에 동의하도록 이란에 많은 압박이 가해지고 있다”고 주장했다. 그는 “이란의 인플레이션은 우리보다 더 높다. 이란 국민에게도 큰 부담이 된다”며 “특히 고정 소득으로 생활하는 사람들은 정말 큰 고통을 겪고 있다”고 했다.

이란은 합의에 이르지 못하는 상황(노딜)에 대해서도 완전히 대비하고 있다”고 했다.

사안이 최종 확정될 때까지 현 단계에서 제기되는 모든 이야기와 시중에 떠도는 추측 및 억측은 귀담아듣지 말아야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.