고속도 휴게소 스타벅스 유치 “고객의 다양한 선택권 위한 노력”

한국도로공사, “향후 중저가 브랜드 유치 등 소상공인과의 상생 강화할 것”



용인 처인휴게소 스타벅스 매장. 스타벅스코리아 누리집 갈무리

도로공사는 그럼에도 불구하고 결과적으로 대기업 브랜드가 입점하게 된 점에 대해 향후 보다 세밀한 정책 수립에 심혈을 기울이며 현재 진행 중인 휴게소 운영구조 개선을 통해 약자를 보호하고 소상공인과 상생을 강화할 수 있도록 수수료 체계를 개선할 계획이라고 덧붙였다.