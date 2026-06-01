용인특례시, ‘기후행동 기회소득 플러스’에 경전철 추가
경기도 용인특례시가 ‘기후행동 기회소득 플러스’에 경전철 이용 활동을 추가해 운영한다.
탄소중립 활동을 일상생활 속에서 실천할 수 있도록 하는 차원으로, 참여 시민에게 하루 최대 200원의 지역화폐가 지급된다.
용인특례시는 이번 달부터 기후행동 기회소득 플러스 사업에 경전철 이용 활동을 추가한다고 1일 밝혔다.
기후행동 기회소득 플러스는 경기도의 ‘기후행동 기회소득’ 사업에 용인시만의 특화 활동을 더한 프로그램이다.
이번 경전철 이용 활동 추가는 친환경 대중교통 이용을 더욱 활성화하기 위해서다.
참여를 원하는 시민은 ‘기후행동 기회소득’ 앱에 가입한 뒤 경전철 플랫폼이 보이도록 인증사진을 촬영해 등록하면 된다.
참여 시민에게는 1회당 지역화폐 100원이 지급되며, 하루 최대 2회까지 참여할 수 있다.
앞서 지난 4월 22일 ‘지구의 날’을 맞아 경전철 이용 인증 이벤트를 하루 동안 시범 운영했으며, 시민들의 관심과 참여를 바탕으로 정식 운영하게 됐다.
기후행동 기회소득 플러스 사업은 지난해 말 기준으로 약 13만명의 용인 시민이 참여하고 있다.
시 관계자는 “4~5월에도 벌써 기온이 30도가 넘는 고온 현상이 발생하면서 기후위기가 남의 일이 아니다”며 “시민들이 생활 속에서 쉽고 자연스럽게 탄소중립을 실천할 수 있도록 참여형 활동을 확대해 기후위기 대응에 앞장 서겠다”고 말했다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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