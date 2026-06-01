[속보] 이란 반정부 매체 “페제시키안 대통령, 사임서 제출”

지난 2월 11일(현지시간) 이란 테헤란에서 열린 이슬람 혁명 47주년 기념식에 참석한 마수드 페제시키안 이란 대통령. 로이터연합

이란 권력 최고위층 사이에 깊고 전례 없는 균열이 있음을 시사한다고 분석했다.