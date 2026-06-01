프로게이머 ‘페이커’(본명 이상혁)의 조모를 살해하겠다는 협박글이 온라인 커뮤니티에 게시돼 경찰이 수사에 나섰다.
31일 서울 도봉경찰서는 온라인 커뮤니티에 흉기 난동 예고 글을 게시한 작성자를 추적하기 위해 수사 중이다.
경찰에 따르면 전날 오후 11시쯤 한 온라인 커뮤니티에 “페이커의 할머니를 살해하겠다”는 글이 올라왔다. 수십 분 뒤에는 “오후 3시 일원역으로 오겠다. 주변에 있는 여성들도 조심하라”는 흉기 난동 예고 글도 올라왔다.
현재 해당 글은 모두 삭제된 상태다.
경찰은 해당 게시글의 작성자를 추적하는 한편 두 게시글이 동일인에 의해 작성됐는지 여부를 확인하고 있다.
경찰은 이날 만일의 상황을 대비해 서울 지하철 3호선 일원역 지하 역사와 7개 출구에 경찰력을 배치하고 순찰을 실시했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“페이커의 할머니 살해하겠다” 협박글… 경찰, 추적중
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