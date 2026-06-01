18층 아파트 돌며 라이터로 5개 층에 불… 20대女 구속

자신이 사는 18층짜리 아파트를 돌며 라이터로 5개 층에 걸쳐 불을 지른 혐의로 20대 여성이 쇠고랑을 찼다.
충북 음성경찰서는 현주건조물방화 혐의로 20대 아파트 입주민 A씨를 구속했다고 31일 밝혔다.
A씨는 지난 29일 오후 7시 20분쯤 음성읍 소재 18층짜리 아파트에서 라이터를 이용해 5개 층에 걸쳐 종이, 박스, 의자 쿠션 등에 불을 지른 혐의다.
불은 다행히 주변으로 옮겨붙지 않고 자연적으로 꺼지거나, 주민들이 소화기로 초기 진화해 큰 화재로 번지지 않았다.
이 과정에서 A씨를 포함해 주민 3명이 연기를 흡입하고, 병원에서 치료받았다.
A씨는 사건 직후 “계단에서 운동 중이었다”고 진술했으나, 경찰이 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인한 뒤 추궁하자 범행 사실을 시인했다.
경찰 조사에서 A씨는 아파트 공용공간에 쌓인 쓰레기와 직장 스트레스로 인한 불만에 범행했다고 진술한 것으로 전해졌다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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18층 아파트 돌며 라이터로 5개 층에 불… 20대女 구속
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