[속보] “협상 일주일 더” 트럼프, 이란에 핵·호르무즈 조건 강화 요구
도널드 트럼프 미국 대통령이 핵과 호르무즈 해협 개방에 있어 더욱 강력한 조건을 내건 수정안을 이란에 제안했다고 CNN이 31일(현지시간) 보도했다.
익명의 미 행정부 관계자들을 인용한 보도에 따르면 트럼프 대통령은 지난달 29일 백악관에서 이란과의 잠정 합의안을 놓고 참모진과 회의를 진행한 뒤, 수정안을 다시 이란 측에 보낸 것으로 전해졌다.
트럼프는 수정안에서 핵 문제와 호르무즈 해협 개방 의무에 대해 더 강력하고 구속력 있는 표현을 요구하고 있는 것으로 알려졌다.
트럼프는 합의의 일환으로 이란에 제공될 제재 완화에 대해서도 우려를 표명한 것으로 전해졌다.
전날 미 뉴욕타임스(NYT)도 미국 당국자 3명을 인용, 트럼프 대통령이 이란과 잠정 합의한 양해각서(MOU)를 승인하지 않고 더 강화된 조건을 담은 수정안을 이란 측에 보냈다고 보도한 바 있다.
미국과 이란 간 잠정 합의안의 핵심은 60일 휴전 연장하에 군사 행동 중단과 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 맞바꾸는 방안이다.
트럼프의 타결 임박 시사와는 달리 실제로는 핵 문제와 대이란 제재 완화, 호르무즈 해협 개방 등 핵심 쟁점을 둘러싼 조율에 시간이 더 필요한 상황으로 보인다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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